Reportan 16 escuelas vandalizadas en Coahuila previo al regreso a clases

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reportan 16 escuelas vandalizadas en Coahuila previo al regreso a clases
    Autoridades educativas revisan las condiciones de los planteles tras detectar daños en 16 escuelas. CORTESÍA

Los planteles fueron vandalizados durante las vacaciones, mientras autoridades educativas aseguran que las escuelas estarán listas para el regreso a clases

El próximo lunes 31 de agosto iniciará formalmente el nuevo ciclo escolar en Coahuila. Ante este arranque, autoridades educativas confirmaron que la estructura docente ya se encuentra desplegada y lista para recibir a los alumnos en los distintos planteles de la entidad.

El secretario de Educación en Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, destacó el entusiasmo de la comunidad ante el regreso a las aulas: “Muy contentos de ver con nuevos bríos a todos nuestros liderazgos educativos que regresaron desde la semana pasada, a nuestros jefes de sector, supervisores de zona, directivos esta semana, ya nuestros maestros, maestras, y pues ya preparándonos para el arranque”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/destaca-marimar-trevino-avances-en-derechos-y-oportunidades-para-jovenes-de-coahuila-OA23108457

No obstante, el funcionario estatal reveló que se han detectado daños de consideración en la infraestructura escolar debido a actos delictivos durante el periodo vacacional: “Encontramos algunas escuelas vandalizadas. Ahorita la cifra es de 16 instituciones, principalmente temas de cableado eléctrico que fueron afectados”.

Garza Fishburn precisó que las afectaciones se concentran principalmente en los municipios de Saltillo y Torreón, así como en las regiones Sureste, Carbonífera, Centro y Norte. Pese a ello, subrayó que “en relación con el universo de escuelas que tenemos es una muestra mínima”, al representar 16 casos dentro de un total de 3 mil 800 planteles de educación básica en Coahuila.

Por otro lado, la Secretaría de Educación mantiene la revisión sobre el uso de tecnologías en los salones de clases. El titular de la dependencia explicó que existe un debate nacional respecto al impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales en el desarrollo de los estudiantes.

Al respecto, Garza Fishburn puntualizó que en la entidad la normativa interna sobre estos equipos es clara: “Como ya está establecido en nuestro estado, ya existe una determinación. El uso de los dispositivos solamente es para fines educativos, evitando que haya distracciones del proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Finalmente, el secretario concluyó que, aunque la disposición ya se encuentra integrada en la Ley de Educación del Estado, las autoridades permanecerán atentas a las deliberaciones y foros regionales con docentes para implementar posibles mejoras normativas a futuro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Regreso A Clases
Escuelas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Sedu

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rocha Moya: Multiverso morenista

Rocha Moya: Multiverso morenista
true

Continúa el éxito del filme ‘El Desaire’
true

POLITICÓN: CTM de Tereso Medina avanza en Coahuila frente a sus rivales de la 4T
Personal médico de la UMAE No. 71 viajó al Hospital General Regional No. 66 de Ciudad Juárez para realizar la procuración de dos riñones y dos córneas.

Dos pacientes reciben una nueva oportunidad de vida con trasplantes en Torreón
El bar La Pre! es uno de los sitios que han sido denunciados por los vecinos por el fuerte ruido que emite.

El calvario de vivir en el Centro de Saltillo: Vecinos denuncian pérdida de patrimonio y trastornos de salud por ruido de bares
Pablo Jaramillo Flores, comandante de la Sub Zona Saltillo, encabezó la delegación de 32 atletas que acudió a la competencia nacional.

Pentatlón de Saltillo gana 27 medallas en la Convención Nacional del PDMU en Oaxaca
Imagen creada a través de la inteligencia artificial. Bill Gates alerta que la Al es una grave amenaza para los empleos y la vida humana.

Bill Gates advierte que la IA es más peligrosa de lo que la industria tecnológica admite
Trump señaló que los negociadores de paz iraníes “hablan de volver a hablar con él todo el tiempo para obtener su aprobación final”.

Trump duda de que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, esté muerto