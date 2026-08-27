Reportan 16 escuelas vandalizadas en Coahuila previo al regreso a clases

El secretario de Educación en Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, destacó el entusiasmo de la comunidad ante el regreso a las aulas: “Muy contentos de ver con nuevos bríos a todos nuestros liderazgos educativos que regresaron desde la semana pasada, a nuestros jefes de sector, supervisores de zona, directivos esta semana, ya nuestros maestros, maestras, y pues ya preparándonos para el arranque”.

El próximo lunes 31 de agosto iniciará formalmente el nuevo ciclo escolar en Coahuila . Ante este arranque, autoridades educativas confirmaron que la estructura docente ya se encuentra desplegada y lista para recibir a los alumnos en los distintos planteles de la entidad.

No obstante, el funcionario estatal reveló que se han detectado daños de consideración en la infraestructura escolar debido a actos delictivos durante el periodo vacacional: “Encontramos algunas escuelas vandalizadas. Ahorita la cifra es de 16 instituciones, principalmente temas de cableado eléctrico que fueron afectados”.

Garza Fishburn precisó que las afectaciones se concentran principalmente en los municipios de Saltillo y Torreón, así como en las regiones Sureste, Carbonífera, Centro y Norte. Pese a ello, subrayó que “en relación con el universo de escuelas que tenemos es una muestra mínima”, al representar 16 casos dentro de un total de 3 mil 800 planteles de educación básica en Coahuila.

Por otro lado, la Secretaría de Educación mantiene la revisión sobre el uso de tecnologías en los salones de clases. El titular de la dependencia explicó que existe un debate nacional respecto al impacto del uso excesivo de pantallas y redes sociales en el desarrollo de los estudiantes.

Al respecto, Garza Fishburn puntualizó que en la entidad la normativa interna sobre estos equipos es clara: “Como ya está establecido en nuestro estado, ya existe una determinación. El uso de los dispositivos solamente es para fines educativos, evitando que haya distracciones del proceso de enseñanza-aprendizaje”.

Finalmente, el secretario concluyó que, aunque la disposición ya se encuentra integrada en la Ley de Educación del Estado, las autoridades permanecerán atentas a las deliberaciones y foros regionales con docentes para implementar posibles mejoras normativas a futuro.