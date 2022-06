$!Reportan a chofer de la ruta Saltillo-Ramos por mal servicio: maneja sin respetar límite de velocidad e insulta a pasajeros

El operador de una de las unidades de la Ruta 29 Saltillo-Ramos Arizpe fue reportado ante las autoridades después de agredir verbalmente a los usuarios, además de no respetar los límites de velocidad, ni los lugares establecidos para que la gente baje.

“Esta persona venía manejando muy feo, casi choca varias veces por venir a exceso de velocidad y no respetar altos o semáforos, no respeta paradas, se para a subir o bajar gente dónde quiere y a mí me dejó cinco cuadras después de dónde le pedí me bajara, estuve a punto de accidentarme porque le dio y venía hablando por teléfono”, expone la afectada..

La mujer se comunicó con el Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, donde interpuso una queja en contra del chofer.