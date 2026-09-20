Reportan fallecimiento de Catalina Macías, esposa de Brandon Milmo codirector de Casa Madero

Catalina Macías de Milmo, esposa de Brandon Milmo Brittingham, codirector de Casa Madero, falleció este domingo después de enfrentar una enfermedad, de acuerdo con información difundida por el suplemento Sierra Madre, del periódico El Norte. La publicación señaló que su muerte causó tristeza entre sus familiares y seres queridos. Catalina Macías era madre de Sabina Milmo, hija de Brandon Milmo Brittingham.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre la enfermedad que enfrentaba ni sobre las circunstancias de su fallecimiento. En agosto del año pasado, Milmo recibió la insignia de Caballero de la Orden del Mérito Agrícola, distinción otorgada por el Gobierno de Francia por su trayectoria y contribución al sector agrícola y vitivinícola.

Durante la ceremonia, el empresario dedicó parte de su discurso a su familia y destacó especialmente el respaldo de su esposa Catalina y de su hija Sabina. “Recibo esta distinción con humildad y con alegría. Es, sin duda, uno de los más grandes honores de mi vida”, expresó el codirector de Casa Madero al recibir el reconocimiento.

En esa ocasión, señaló que la distinción no representaba solamente un logro personal, sino el resultado del trabajo realizado junto con sus compañeros de la vinícola y, de manera especial, un reconocimiento que compartía con su familia. Brandon Milmo Brittingham y su hermano Daniel están al frente de Casa Madero, considerada la bodega vinícola más antigua de América, ubicada en Parras de la Fuente.

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