Coahuila: Siguen aumentando delitos sexuales; van a ritmo récord

Coahuila
/ 24 diciembre 2025
    Coahuila: Siguen aumentando delitos sexuales; van a ritmo récord
    En Coahuila, los delitos sexuales se han mantenido escalando en los últimos años. Foto: Especial

En los primeros 11 meses del año suman mil 993 investigaciones, el mayor número de 2020 a la fecha

El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativo al panorama de delitos sexuales, reveló que durante 2025 se registró nuevamente un incremento en Coahuila.

De acuerdo con los registros, entre enero y noviembre de 2025 se integraron mil 993 carpetas de investigación por delitos sexuales en todo el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Coahuila deepfakes sexuales y cohabitación forzada como delitos

Los datos detallan que el delito más investigado en lo que va del año es el abuso sexual, con 771 carpetas; seguido del acoso sexual, con 510; la violación equiparada, con 330; la violación simple, con 139; y el hostigamiento sexual, con 33 investigaciones iniciadas.

Además de estas clasificaciones, las autoridades destacan que durante el año se investigaron otras 216 incidencias delictivas de carácter sexual, pero con características distintas a las anteriores.

$!El acoso sexual es el segundo delito más denunciado en la entidad.
El acoso sexual es el segundo delito más denunciado en la entidad. Foto: Especial

Estas cifras se basan en las carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado y las unidades especializadas reportan a la autoridad federal.

De acuerdo con el comparativo anual, en 2025 se registró un incremento de 4 por ciento en las investigaciones respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron mil 900 indagatorias.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Fiscalía que en Coahuila los abusos sexuales contra niñas y niños no prescriben

En este contexto, los delitos sexuales destacaron en 2025 con la incidencia más alta, al menos desde 2020, cuando se registraron mil 103 investigaciones; en 2021 fueron mil 670; en 2022, mil 958; y en 2023, mil 832.

Los datos también exponen que, del total de delitos registrados este año, al menos 30 por ciento fueron cometidos en Saltillo, que acumuló 613 casos; mientras que Torreón se ubicó en segundo lugar de incidencia con 390 casos.

Temas


Delitos Sexuales
Justicia
A20

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


SESNSP

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

