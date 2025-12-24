Coahuila: Siguen aumentando delitos sexuales; van a ritmo récord

El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativo al panorama de delitos sexuales, reveló que durante 2025 se registró nuevamente un incremento en Coahuila.

De acuerdo con los registros, entre enero y noviembre de 2025 se integraron mil 993 carpetas de investigación por delitos sexuales en todo el estado.

Los datos detallan que el delito más investigado en lo que va del año es el abuso sexual, con 771 carpetas; seguido del acoso sexual, con 510; la violación equiparada, con 330; la violación simple, con 139; y el hostigamiento sexual, con 33 investigaciones iniciadas.

Además de estas clasificaciones, las autoridades destacan que durante el año se investigaron otras 216 incidencias delictivas de carácter sexual, pero con características distintas a las anteriores.