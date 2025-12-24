Coahuila: Siguen aumentando delitos sexuales; van a ritmo récord
En los primeros 11 meses del año suman mil 993 investigaciones, el mayor número de 2020 a la fecha
El informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, relativo al panorama de delitos sexuales, reveló que durante 2025 se registró nuevamente un incremento en Coahuila.
De acuerdo con los registros, entre enero y noviembre de 2025 se integraron mil 993 carpetas de investigación por delitos sexuales en todo el estado.
Los datos detallan que el delito más investigado en lo que va del año es el abuso sexual, con 771 carpetas; seguido del acoso sexual, con 510; la violación equiparada, con 330; la violación simple, con 139; y el hostigamiento sexual, con 33 investigaciones iniciadas.
Además de estas clasificaciones, las autoridades destacan que durante el año se investigaron otras 216 incidencias delictivas de carácter sexual, pero con características distintas a las anteriores.
Estas cifras se basan en las carpetas de investigación que la Fiscalía General del Estado y las unidades especializadas reportan a la autoridad federal.
De acuerdo con el comparativo anual, en 2025 se registró un incremento de 4 por ciento en las investigaciones respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron mil 900 indagatorias.
En este contexto, los delitos sexuales destacaron en 2025 con la incidencia más alta, al menos desde 2020, cuando se registraron mil 103 investigaciones; en 2021 fueron mil 670; en 2022, mil 958; y en 2023, mil 832.
Los datos también exponen que, del total de delitos registrados este año, al menos 30 por ciento fueron cometidos en Saltillo, que acumuló 613 casos; mientras que Torreón se ubicó en segundo lugar de incidencia con 390 casos.