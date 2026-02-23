Detectan en la UAdeC dos jóvenes con identidad Therian

Al menos dos casos de jóvenes que se identifican como Therian se han presentado en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), confirmó el rector Octavio Pimentel Martínez, al subrayar que la institución actúa bajo principios de respeto, inclusión y acompañamiento.

El titular de la máxima casa de estudios en Coahuila señaló que uno de los casos se registró en nivel Preparatoria y otro en Licenciatura, este último en la Región Norte, y precisó que ambos han sido atendidos a través de los canales institucionales correspondientes.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC impartirá charla sobre movimiento Therian en el marco del Día de la No Discriminación

RESPETO E INCLUSIÓN COMO EJES INSTITUCIONALES

Pimentel Martínez enfatizó que la Universidad debe ser un espacio donde prevalezca la comprensión de las distintas formas de organización y expresión individual.

“Debemos procurar que el trabajo universitario contribuya a la construcción de una mejor sociedad. Lo que abone a ello debe apoyarse, entenderse y trabajarse con todas y cada una de las personas”, sostuvo.

Reiteró que el principio rector es claro: no a la violencia, no a la discriminación y sí al trabajo colaborativo dentro de la comunidad universitaria.

INSTANCIAS UNIVERSITARIAS EN SEGUIMIENTO

El rector detalló que la UAdeC cuenta con un Consejo Universitario, comisiones especializadas, Coordinación General de Igualdad y Género, Tribunal Universitario y áreas de Derechos Humanos, instancias que tienen la capacidad de escuchar, orientar y, en su caso, emitir resoluciones en beneficio del estudiantado.

Aseguró que dichas áreas se mantienen actualizadas y en capacitación constante para comprender fenómenos sociales emergentes y brindar acompañamiento adecuado.

PRIORIDAD: FORMACIÓN ACADÉMICA SIN VIOLENCIA

Pimentel Martínez subrayó que la prioridad es garantizar que todas las personas puedan asistir a clases, aprender y desarrollarse académicamente, independientemente de cómo se autoperciban.

“Mientras no se atente contra nadie, no podemos ni vamos a atentar contra nadie. Nuestra responsabilidad es permitir que las y los universitarios estudien y contribuyan a una mejor sociedad”, concluyó.

La postura institucional, afirmó, es de apertura y disposición para atender a toda la comunidad universitaria bajo un enfoque de respeto irrestricto a los derechos humanos.