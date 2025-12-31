Repunte esperado nunca llegó para el sector hotelero de Monclova

MONCLOVA, COAH.- El último día del año 2025 cerró sin el repunte esperado para el sector hotelero de Monclova, al registrarse apenas un 50 por ciento de ocupación, una cifra que refleja la lenta recuperación económica que aún enfrenta la ciudad.

De acuerdo con el representante del sector, Armando de la Garza, la ocupación registrada este 31 de diciembre corresponde principalmente a visitas familiares, personas que llegaron a pasar las fiestas de fin de año con parientes, más no a turismo como tal.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo sobrevivir a la cuesta de enero? Consejos de economistas coahuilenses

“Estamos hablando de una ocupación regular, alrededor del 48 ó 50 por ciento. No es una cifra alta, pero es lo que se ha venido manteniendo en los últimos meses”, explicó.

Indicó que, aunque se esperaba un ligero incremento conforme avanzara el día, la realidad es que el cierre del año refleja el mismo comportamiento que se ha presentado durante 2025: baja afluencia y una actividad sostenida únicamente por eventos específicos.

En ese sentido, destacó que la ocupación anual se sostuvo gracias a los eventos deportivos y sociales realizados durante fines de semana, los cuales evitaron que los números cayeran aún más, pues de lo contrario el promedio habría rondado apenas entre el 32 y 35 por ciento.

A pesar de ello, el balance anual arrojó cerca de 270 mil visitantes y una derrama económica aproximada de 480 millones de pesos, concentrada principalmente en hospedaje, alimentos y servicios.

De la Garza reconoció que, aunque hubo una leve mejora en comparación con el año anterior —cuando la ocupación no superó el 37 por ciento—, el sector aún se encuentra lejos de los niveles que se registraban hace algunos años, cuando se alcanzaban ocupaciones cercanas al 60 por ciento.

Finalmente, señaló que para lograr una verdadera recuperación es indispensable apostar por la diversificación económica, atraer nuevas inversiones y fortalecer la promoción empresarial, ya que sin nuevas fuentes de empleo y desarrollo, el sector turístico continuará avanzando de forma limitada.