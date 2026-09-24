Rescatan a osezno tras ser perseguido por perros en Parras de la Fuente

Para ponerse a salvo, el animal trepó a la copa de un pino ubicado dentro de la propiedad. Los vecinos, preocupados por la integridad del ejemplar y la seguridad del lugar, solicitaron de inmediato la intervención de Bomberos y Protección Civil de Parras.

PARRAS, COAH.- La tarde del miércoles se registró un inusual avistamiento en un domicilio del ejido 28 de Agosto, en Parras de la Fuente , cerca de las 19:00 horas, donde un oso joven fue visto siendo perseguido por varios perros.

Al llegar al sitio, los rescatistas confirmaron que el oso se encontraba en la parte más alta del árbol. Por ello, solicitaron el apoyo de un veterinario, quien acudió al lugar y aplicó dardos sedantes para tranquilizar al ejemplar.

Una vez que el animal quedó bajo el efecto del medicamento, fue bajado con cuidado y colocado en una jaula de resguardo. El oso, de aproximadamente un año y medio de edad, permaneció en las instalaciones del hangar de Bomberos hasta hoy.

TRASLADO DE OSO

Durante la jornada, personal de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) arribó al municipio para hacerse cargo del traslado del plantígrado, quedando a disposición de la SEMARNAT.

Será esta dependencia federal la que evalúe las condiciones del oso para determinar su destino final, ya sea su reubicación en su hábitat natural o su traslado a un área natural protegida.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que, en caso de avistar fauna silvestre en zonas urbanas o rurales, eviten acercarse o intentar capturarla, y lo reporten de inmediato a los números de emergencia para garantizar la seguridad de la población y del animal.