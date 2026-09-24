Saltillo: piden entregar el cuerpo de Rocky para darle sepultura digna tras suspensión de audiencia contra Liliana ‘N’

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    Saltillo: piden entregar el cuerpo de Rocky para darle sepultura digna tras suspensión de audiencia contra Liliana ‘N’
    Activistas acudieron a los juzgados para conocer el avance del proceso legal, pero la audiencia programada fue diferida. ARCHIVO

Dignidad Animal exige continuidad al proceso por la muerte de Rocky y solicitará la entrega de sus restos para darle sepultura

El activista Juan José Cornejo, representante de la organización Dignidad Animal, informó que el objetivo del grupo de protección animal es solicitar a las autoridades la entrega del cuerpo de Rocky para asumir su custodia y brindarle una sepultura digna.

“Lo que estamos pidiendo nosotros nada más es que se continúe con el proceso, que se llegue al término de los tres meses de investigación y que la justicia llegue a quien debe llegar”, indicó Cornejo en entrevista.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/el-cuerpo-de-rocky-sigue-bajo-custodia-del-ministerio-publico-disputas-entre-asociaciones-frenan-su-entrega-MA23678343

Esta tarde, un grupo de activistas acudió a los juzgados del Poder Judicial, donde estaba programada una audiencia relacionada con el proceso legal iniciado por la muerte violenta de Rocky.

Sin embargo, la audiencia fue cancelada desde el miércoles, situación de la que, según señalaron los activistas, no fueron notificados formalmente, pese a que ellos interpusieron la denuncia.

Ante la incertidumbre sobre el avance del proceso legal, los integrantes de Dignidad Animal acudieron este jueves a la Fiscalía General de Justicia para solicitar información y pedir que se les notifique sobre los movimientos y actos procesales relacionados con el caso.

De acuerdo con la información recibida, la audiencia fue pospuesta a petición de la abogada defensora de la imputada, identificada como Liliana, quien solicitó el diferimiento del acto procesal.

El activista manifestó la inconformidad de la asociación denunciante, debido a que, según señaló, no han recibido notificaciones formales sobre las audiencias ni sobre el seguimiento de la causa penal.

Ante el reclamo, un representante de la Fiscalía en la Región Sureste se comprometió a que la Dirección de Asuntos Penales notificará a los integrantes de la organización sobre los actos subsecuentes del proceso.

SITUACIÓN JURÍDICA DE LILIANA ‘N’

Respecto al estatus procesal de Liliana “N”, el vocero de Dignidad Animal confirmó que la imputada continúa privada de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La medida se mantiene pese a que la defensa intentó argumentar una posible inimputabilidad relacionada con padecimientos de salud mental.

Asimismo, Dignidad Animal solicitó a la autoridad judicial que se dé continuidad al procedimiento legal y se mantengan las medidas cautelares, respetando el periodo de tres meses establecido para la investigación complementaria.

Una vez que la jueza dicte una sentencia definitiva, la organización evaluará si el fallo se apega a derecho o si continuará con las movilizaciones para exigir justicia por la muerte de Rocky.

PEDIRÁN EL CUERPO DE ROCKY

En relación con la víctima, se informó que el cuerpo de Rocky permanece desde hace dos meses en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

La Fiscalía notificó al propietario legal del canino para que acudiera a recoger los restos; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado.

Ante esta situación, Dignidad Animal presentará un escrito formal ante las autoridades para solicitar la entrega del cuerpo de Rocky, con el propósito de asumir su custodia y darle una sepultura digna.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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