Cinco personas murieron y 12 más resultaron lesionadas en la carretera Monterrey- Monclova el pasado domingo, tras un choque frontal entre dos camionetas tipo van. De acuerdo a la versión de quienes estuvieron involucrados en el accidente, el siniestro se dio cuando uno de ellos invadió carril al tratar de rebasar.

Tras darse a conocer la noticia, usuarios en redes sociales lamentaron las pérdidas humanas entre las que hubo una menor de cinco años, enviaron condolencias a los familiares y también hicieron un llamado a los automovilistas para respetar los límites de velocidad y señalamientos en carretera.

“ENTIENDAN. Las carreteras de México no están aptas para conducir a más de 100 km/h por eso SCT lo indica con sus anuncios viales, pero la gente es la inconsciente que maneja a más de 120 km/h y lo digo porque viajo mucho a saltillo, me ha tocado presenciar accidentes, pero uffff manejan super recio. Esas son las consecuencias de manejar a exceso de velocidad, que no pueden ni podrán controlar un automóvil ante cualquier circunstancia que se presente y todos rebasan queriendo ganar paso y lo único que ganan es un accidente como tal”, escribió una mujer.