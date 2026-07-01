Responde consejera del IEC a señalamientos de acoso; atribuye salida a deficiente desempeño laboral

El 30 de junio, Mónica presentó su renuncia alegando que su salida no fue voluntaria, sino consecuencia de un ”ejercicio sistemático de hostigamiento” por parte de Bravo Ostos desde que asumió el cargo en diciembre de 2025. La denunciante señaló específicamente una ”reprensión pública” ocurrida el 15 de diciembre de ese año por no enviar a tiempo unos lineamientos de paridad.

Lo que inició como una denuncia por hostigamiento y acoso laboral tras la renuncia de Mónica D., titular de la Unidad de Paridad e Inclusión del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), ha dado un giro tras las declaraciones de la consejera Leticia Bravo Ostos. En respuesta a los señalamientos, la consejera negó categóricamente las acusaciones y sostuvo que la salida de la funcionaria se debió a una ”pérdida de confianza” motivada por un desempeño deficiente y omisiones graves en la atención a candidatas.

Al respecto, la consejera Bravo aclaró en entrevista que dicho evento fue una instrucción técnica basada en el reglamento. Según la consejera, ante la omisión de la funcionaria de circular los documentos, la normativa obligaba a darles lectura íntegra en la sesión, hecho que la señalante interpretó como violencia. El tema del acoso laboral no debe utilizarse para tratar de justificar otras conductas”, señaló Bravo Ostos.

REVELAN NEGLIGENCIA EN CASO DE VIOLENCIA EN TORREÓN

La consejera Bravo Ostos mencionó elementos de prueba que cuestionan el desempeño de la extitular. Reveló que, durante el pasado proceso electoral, Mónica -quien era el primer contacto para candidatas víctimas de violencia- no respondió a las llamadas de auxilio tras un incidente con una candidata en Torreón.

”Ella era la encargada de contestar el teléfono... se estuvieron haciendo llamadas y nunca contestó, lo que constituye una falta grave”, afirmó la consejera, añadiendo que existen actas administrativas y correos institucionales que documentan esta y otras negligencias.

DECISIÓN COLEGIADA Y ANTECEDENTES LEGALES

Aunque la denunciante afirmó que se le planteó la renuncia como alternativa a una remoción el 15 de junio, Bravo Ostos confirmó que la totalidad de las consejerías del IEC ya había acordado su remoción debido al incumplimiento constante de sus actividades y errores graves de fondo en documentos oficiales.

Además, la consejera reveló que Mónica cuenta con un antecedente de litigio laboral contra su anterior empleador a nivel federal, lo que, a su juicio, marca un patrón de conducta de la exfuncionaria.