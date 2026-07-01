Responde consejera del IEC a señalamientos de acoso; atribuye salida a deficiente desempeño laboral

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Responde consejera del IEC a señalamientos de acoso; atribuye salida a deficiente desempeño laboral
    Leticia Bravo Ostos niega las acusasiones de hostigamiento y de represión que hiciera públicas Mónica, extitular de la Unidad de Paridad e Inclusión del IEC. CORTESÍA

La consejera del IEC rechaza las acusaciones de violencia laboral y atribuye la dimisión a una “pérdida de confianza” por el incumplimiento de funciones básicas

Lo que inició como una denuncia por hostigamiento y acoso laboral tras la renuncia de Mónica D., titular de la Unidad de Paridad e Inclusión del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), ha dado un giro tras las declaraciones de la consejera Leticia Bravo Ostos. En respuesta a los señalamientos, la consejera negó categóricamente las acusaciones y sostuvo que la salida de la funcionaria se debió a una ”pérdida de confianza” motivada por un desempeño deficiente y omisiones graves en la atención a candidatas.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

El 30 de junio, Mónica presentó su renuncia alegando que su salida no fue voluntaria, sino consecuencia de un ”ejercicio sistemático de hostigamiento” por parte de Bravo Ostos desde que asumió el cargo en diciembre de 2025. La denunciante señaló específicamente una ”reprensión pública” ocurrida el 15 de diciembre de ese año por no enviar a tiempo unos lineamientos de paridad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/renuncia-funcionaria-del-iec-acusa-acoso-y-hostigamiento-laboral-de-consejera-BL21804984

Al respecto, la consejera Bravo aclaró en entrevista que dicho evento fue una instrucción técnica basada en el reglamento. Según la consejera, ante la omisión de la funcionaria de circular los documentos, la normativa obligaba a darles lectura íntegra en la sesión, hecho que la señalante interpretó como violencia. El tema del acoso laboral no debe utilizarse para tratar de justificar otras conductas”, señaló Bravo Ostos.

REVELAN NEGLIGENCIA EN CASO DE VIOLENCIA EN TORREÓN

La consejera Bravo Ostos mencionó elementos de prueba que cuestionan el desempeño de la extitular. Reveló que, durante el pasado proceso electoral, Mónica -quien era el primer contacto para candidatas víctimas de violencia- no respondió a las llamadas de auxilio tras un incidente con una candidata en Torreón.

”Ella era la encargada de contestar el teléfono... se estuvieron haciendo llamadas y nunca contestó, lo que constituye una falta grave”, afirmó la consejera, añadiendo que existen actas administrativas y correos institucionales que documentan esta y otras negligencias.

DECISIÓN COLEGIADA Y ANTECEDENTES LEGALES

Aunque la denunciante afirmó que se le planteó la renuncia como alternativa a una remoción el 15 de junio, Bravo Ostos confirmó que la totalidad de las consejerías del IEC ya había acordado su remoción debido al incumplimiento constante de sus actividades y errores graves de fondo en documentos oficiales.

Además, la consejera reveló que Mónica cuenta con un antecedente de litigio laboral contra su anterior empleador a nivel federal, lo que, a su juicio, marca un patrón de conducta de la exfuncionaria.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/asume-gabriel-elizondo-escano-en-el-senado-con-agenda-enfocada-en-coahuila-JJ21828023

EL FUTURO DE LA UNIDAD DE PARIDAD

Pese a que la denunciante manifestó que el ambiente hostil afectó su salud física y psicológica y que se reserva el derecho de ejercer acciones legales bajo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el IEC sostiene que la operatividad no está en riesgo.

La consejera Bravo Ostos aseguró que el Consejo General ya se prepara para realizar un nuevo nombramiento con miras al proceso electoral, garantizando que el trabajo de la Comisión de Paridad seguirá cumpliendo con la normatividad aplicable. Hasta el cierre de esta edición, el Instituto como órgano colegiado no ha emitido una postura oficial adiciona.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Acoso
Demandas
Elecciones

Organizaciones


IEC

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vestimenta nacional

Vestimenta nacional
true

Los informantes de la 4T

true

POLITICÓN: ‘Desconfiar’, el consejo de Attolini para Riquelme como alcalde de Torreón
El evento ofrece un ambiente de convivencia familiar con actividades para personas de todas las edades.

FUTFEST Saltillo vivirá duelos entre Bélgica-Senegal y Estados Unidos-Bosnia en sus pantallas
El operativo de seguridad implementado en el centro de Saltillo se mantuvo activo desde las 23:00 hasta las 01:30 horas, periodo en el que tampoco se reportaron daños a vehículos ni a establecimientos comerciales.

Con saldo blanco, sin detenidos ni daños terminaron festejos del mundial en Saltillo
El Ramos Fest se realizará del 28 al 30 de agosto e incluirá presentaciones musicales, actividades tradicionales y el concurso del lechón, con Monclova como municipio invitado de honor.

Anuncian cartelera del Ramos Fest; estará Tropicalísimo Apache
Estados Unidos e Irán cesaron las hostilidades el lunes tras intercambiar ataques en el estrecho de Ormuz durante los cuatro días anteriores.

Trump analiza reanudar la guerra contra Irán, pero por ahora se mantiene firme en las conversaciones de paz
Autoridades venezolanas mantienen la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos, mientras actualizan el saldo de víctimas y reciben apoyo internacional para la emergencia.

Venezuela eleva a mil 942 los muertos por terremotos; rescatan a niño tras seis días bajo los escombros