Respuesta en menos de 45 minutos reduce impacto de incendios forestales en Coahuila: René Medina

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    Respuesta en menos de 45 minutos reduce impacto de incendios forestales en Coahuila: René Medina
    Las brigadas forestales cuentan con helicópteros y drones con cámaras térmicas para atender y monitorear siniestros. ARCHIVO

Coahuila fortalece sus brigadas y reduce los tiempos de respuesta ante incendios forestales, con apoyo de helicópteros, drones y coordinación regional

La atención ante emergencias por incendios forestales en Coahuila logró reducir sus tiempos de despliegue a menos de 45 minutos en las zonas más distantes, gracias a la coordinación operativa y al fortalecimiento de las brigadas en la entidad.

De acuerdo con René Medina, subsecretario de Incendios Forestales en Coahuila, antes de la actual administración la respuesta tardaba “un día o dos en reparar un incendio”, mientras que ahora la llegada al área afectada se ha eficientado significativamente.

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El funcionario señaló que se ha realizado una inversión de “más de 150 millones de pesos” en infraestructura, lo que permite el traslado en helicóptero a puntos lejanos, en “una hora, una hora 20”, frente a las 9 o 10 horas de trayecto por vía terrestre.

Respecto a la fuerza operativa, Medina precisó que “nosotros tenemos como gobierno del estado 180 personas” en las brigadas de Canaforo, sumando “alrededor de unas 260 gentes” con el apoyo de productores y habitantes de los ranchos de la región norte.

En materia tecnológica, confirmó que disponen de “drones con cámaras térmicas”, los cuales son de utilidad para “mapear todas las zonas que tenemos después de los incendios” y planificar las labores de recuperación de suelo.

Sobre la presencia de tormentas eléctricas, detalló que hay “30 incendios registrados” en la entidad, pero se han contenido 70 conatos por descargas gracias a que “ahí son atenciones en 20 minutos”, controlando el 98 por ciento de los eventos iniciales.

Finalmente, destacó la coordinación con las brigadas de Arteaga y Monterreal, así como con Protección Civil y habitantes de áreas de cabañas, a quienes solicitó mantener el manejo del ganado y evitar la generación de fogatas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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