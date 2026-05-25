Retira Protección Civil árboles en riesgo en Ramos Arizpe

El titular de la corporación, Francisco Sánchez, informó que este lunes atendieron un alertamiento sobre dos ejemplares en riesgo. Sin embargo, las maniobras fueron pospuestas momentáneamente debido a la concentración de personas en el sitio.

La Dirección de Protección Civil de Ramos Arizpe intensificó las labores de revisión y retiro de árboles en riesgo de colapso en distintas plazas públicas del municipio, priorizando los reportes realizados por la ciudadanía.

“Recibimos ese alertamiento hoy en la mañana. Acudimos, pero los compañeros vieron ahí un evento político y vamos a esperar a que termine para poder revisar esos árboles”, explicó.

El funcionario detalló que los elementos optaron por retirarse temporalmente para evitar riesgos a los asistentes. “Los compañeros me decían: ‘Oye, jefe, pues es que nos retiramos porque nos empezaron a cuestionar’”, comentó.

Ante esta situación, Sánchez respaldó la decisión de los brigadistas y señaló que la prioridad era evitar incidentes durante el derribo de los árboles. “Pues yo les dije: ‘No tiene nada que ver, tú haz tu chamba’, pero también para evitar el riesgo de que al tumbar el árbol afecte a alguien”, señaló.

Estas acciones se suman a las labores preventivas realizadas durante el fin de semana, cuando se retiraron otros árboles en riesgo en vialidades y áreas verdes del municipio. “Bueno, se tumbaron tres que estaban a punto de caer... van estos tres más estos dos de esta plaza”, apuntó.

Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a continuar utilizando las líneas de emergencia para reportar árboles o estructuras dañadas. Además, informó que mantendrán recorridos de vigilancia para detectar nuevos puntos de riesgo en Ramos Arizpe.