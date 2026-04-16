Retiran a familias de puentes en Ramos Arizpe; anuncian multas por tirar basura

RAMOS ARIZPE, COAH.— El municipio de Ramos Arizpe intensificó los operativos para retirar a personas que habitaban debajo de puentes y en arroyos, ante los riesgos que representan estas zonas, especialmente en temporada de lluvias, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. De acuerdo con el edil, en algunos casos ya se había intervenido previamente para desalojar a familias, incluso con menores de edad, debido a las condiciones en las que permanecían. “Ya habíamos platicado con ellos porque no queremos tener en riesgo a estas personas”, señaló.

Indicó que, cuando se detecta la presencia de niños, se da aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para su atención. Explicó que estos asentamientos suelen instalarse con materiales como plásticos y cartón, lo que dificulta su identificación hasta que se realizan labores de limpieza en la zona. En paralelo, el alcalde advirtió sobre la acumulación de basura en canales y alcantarillas, donde se han encontrado objetos de gran tamaño que obstruyen el flujo del agua. “Nos encontramos colchones, llantas y bolsas de basura que van haciendo tapón”, expuso. Señaló que estas obstrucciones han provocado problemas en puntos como el bulevar Plan de Guadalupe, por lo que el municipio reforzará las medidas para evitar este tipo de prácticas.

Como parte de estas acciones, anunció que se aplicarán multas a quienes sean sorprendidos arrojando basura en la vía pública o en cuerpos de desagüe. “Las multas van a alrededor de 5 mil pesos”, indicó. Finalmente, el alcalde llamó a las personas en situación de calle a acercarse al DIF municipal, donde pueden acceder a apoyos como alimentos, atención médica y cobijas.

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