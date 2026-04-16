Retiran a familias de puentes en Ramos Arizpe; anuncian multas por tirar basura

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Retiran a familias de puentes en Ramos Arizpe; anuncian multas por tirar basura
    El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, informó sobre el retiro de personas en zonas de riesgo.

Alcalde advierte riesgos por lluvias y señala que sanciones podrían alcanzar los 5 mil pesos

RAMOS ARIZPE, COAH.— El municipio de Ramos Arizpe intensificó los operativos para retirar a personas que habitaban debajo de puentes y en arroyos, ante los riesgos que representan estas zonas, especialmente en temporada de lluvias, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

De acuerdo con el edil, en algunos casos ya se había intervenido previamente para desalojar a familias, incluso con menores de edad, debido a las condiciones en las que permanecían. “Ya habíamos platicado con ellos porque no queremos tener en riesgo a estas personas”, señaló.

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Indicó que, cuando se detecta la presencia de niños, se da aviso a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para su atención.

Explicó que estos asentamientos suelen instalarse con materiales como plásticos y cartón, lo que dificulta su identificación hasta que se realizan labores de limpieza en la zona.

En paralelo, el alcalde advirtió sobre la acumulación de basura en canales y alcantarillas, donde se han encontrado objetos de gran tamaño que obstruyen el flujo del agua. “Nos encontramos colchones, llantas y bolsas de basura que van haciendo tapón”, expuso.

Señaló que estas obstrucciones han provocado problemas en puntos como el bulevar Plan de Guadalupe, por lo que el municipio reforzará las medidas para evitar este tipo de prácticas.

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Según lo mencionado por el Ayuntamiento, la acumulación de desechos podría ocasionar taponamientos. MANUEL RODRÍGUEZ

Como parte de estas acciones, anunció que se aplicarán multas a quienes sean sorprendidos arrojando basura en la vía pública o en cuerpos de desagüe. “Las multas van a alrededor de 5 mil pesos”, indicó.

Finalmente, el alcalde llamó a las personas en situación de calle a acercarse al DIF municipal, donde pueden acceder a apoyos como alimentos, atención médica y cobijas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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