Sin afectaciones tras retiro de unidades en transporte de Ramos Arizpe

De acuerdo con el titular del área, Juan García Leija, las unidades retiradas no formaban parte de la operación principal, por lo que su salida no impactó la cobertura de las rutas. “Ahorita sigue trabajando normal el servicio”, afirmó.

RAMOS ARIZPE, COAH.— Pese al retiro de 10 unidades del transporte público en Ramos Arizpe , el servicio se mantiene sin afectaciones en los tiempos de traslado ni en las frecuencias, informó la Dirección de Transporte.

Explicó que los vehículos fuera de circulación eran unidades de relevo, mientras que las que permanecen operando cumplen con el modelo requerido para garantizar el servicio a los usuarios.

En paralelo, los concesionarios trabajan en la mejora de las unidades actuales, además de gestionar la incorporación de nuevos camiones para reforzar el sistema. “Estamos esperando que les lleguen todavía más”, señaló.

Actualmente, se encuentran en proceso de entrega seis unidades que ya fueron solicitadas a las armadoras. “Tienen pedidos, seis unidades en proceso”, confirmó.

Respecto a los tiempos de espera, indicó que las frecuencias se mantienen, especialmente en horarios de mayor demanda. “Están entre 7 y 8 minutos en la mañana”, detalló.

Agregó que se mantendrá la supervisión del servicio para asegurar que las unidades cumplan con las condiciones necesarias para operar.