Sin afectaciones tras retiro de unidades en transporte de Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Sin afectaciones tras retiro de unidades en transporte de Ramos Arizpe
    Juan García Leija aseguró que las rutas operan sin afectaciones en tiempos de traslado. MANUEL RODRÍGUEZ

Autoridades aseguran que frecuencias se mantienen; concesionarios esperan seis camiones nuevos

RAMOS ARIZPE, COAH.— Pese al retiro de 10 unidades del transporte público en Ramos Arizpe, el servicio se mantiene sin afectaciones en los tiempos de traslado ni en las frecuencias, informó la Dirección de Transporte.

De acuerdo con el titular del área, Juan García Leija, las unidades retiradas no formaban parte de la operación principal, por lo que su salida no impactó la cobertura de las rutas. “Ahorita sigue trabajando normal el servicio”, afirmó.

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Explicó que los vehículos fuera de circulación eran unidades de relevo, mientras que las que permanecen operando cumplen con el modelo requerido para garantizar el servicio a los usuarios.

En paralelo, los concesionarios trabajan en la mejora de las unidades actuales, además de gestionar la incorporación de nuevos camiones para reforzar el sistema. “Estamos esperando que les lleguen todavía más”, señaló.

Actualmente, se encuentran en proceso de entrega seis unidades que ya fueron solicitadas a las armadoras. “Tienen pedidos, seis unidades en proceso”, confirmó.

Respecto a los tiempos de espera, indicó que las frecuencias se mantienen, especialmente en horarios de mayor demanda. “Están entre 7 y 8 minutos en la mañana”, detalló.

Agregó que se mantendrá la supervisión del servicio para asegurar que las unidades cumplan con las condiciones necesarias para operar.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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