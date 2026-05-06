Las autoridades sanitarias creen haber localizado el origen del brote de hantavirus en crucero

Las autoridades argentinas creen ahora que una pareja holandesa que falleció a causa del virus el mes pasado lo contrajo de roedores mientras visitaban un vertedero durante una excursión de observación de aves en la ciudad de Ushuaia a mediados de marzo, según informaron.

De acuerdo con los investigadores, dos pasajeros del MV Hondius que fallecieron a causa del hantavirus probablemente lo contrajeron mientras observaban aves en Argentina y luego lo llevaron a bordo del crucero, que ahora se encuentra varado.

Posteriormente, embarcaron en el MV Hondius, que zarpó del puerto argentino el 20 de marzo para iniciar una expedición de 35 días de duración.

Según la compañía operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, el hombre holandés de 70 años comenzó a sentirse mal el 6 de abril, con fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal y diarrea.

Desarrolló una insuficiencia respiratoria aguda y falleció el 11 de abril, aunque su muerte no se relacionó con el raro hantavirus hasta semanas después.

El cuerpo del hombre permaneció a bordo durante las dos semanas siguientes, tiempo durante el cual su esposa enfermó.

El 25 de abril viajó en avión con el cuerpo de su marido a Sudáfrica, donde falleció en un hospital de Johannesburgo.

Las autoridades habían declarado anteriormente que Ushuaia y la provincia circundante de Tierra del Fuego nunca habían registrado un caso de hantavirus.