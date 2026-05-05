Gobierno Trump reconoce eficiencia y coordinación de Sheinbaum contra el narco; resalta operativo de ‘El Mencho’

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    Gobierno Trump reconoce eficiencia y coordinación de Sheinbaum contra el narco; resalta operativo de ‘El Mencho’
    El Gobierno de Estados Unidos, a través de su directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, reconoció los avances de México en cuanto al combate del narcotráfico. VANGUARDIA

Sara Carter confirmó que México reaccionó de inmediato contra líderes criminales con cooperación de inteligencia

El Gobierno de Estados Unidos, a través de su directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, reconoció los avances de México en cuanto al combate del narcotráfico; señalando que los resultados recientes son producto de una colaboración estrecha entre las naciones vecinas.

Carter afirmó, en entrevista para Fox News, que la coordinación ha permitido una respuesta más ágil ante objetivos prioritarios, por medio del flujo constante de información estratégica ha facilitado operativos conjuntos y acciones inmediatas por fuerzas armadas de México.

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“Vimos lo que ocurrió cuando compartimos inteligencia con México: hubo una reacción inmediata de sus autoridades”, afirmó Carter, al destacar la efectividad de la colaboración bilateral. La titular de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas se refiere al operativo contra el líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, abatido el pasado 22 de febrero.

Destacando que la actuación rápida ante objetivos de alto perfil siendo interpretado por Washington como un avance significativo en la estrategia compartida; sumándose a acuerdos recientes en seguridad, combate al tráfico de drogas y armas, junto a operativos conjuntos que han cobrado mayor intensidad.

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COORDINACIÓN EU-MÉXICO, DE UN ESQUEMA MÁS AMPLIO

La funcionaria estadounidense explicó que la cooperación con México forma parte de un esquema más amplio de coordinación en el hemisferio occidental.

Señaló que el Gobierno de EU también mantiene conversaciones multilaterales y bilaterales con Ecuador, El Salvador y Bolivia, al igual que México, para reforzar las acciones contra el tráfico de drogas.

“Estamos trabajando con nuestros socios en el hemisferio occidental en conversaciones multilaterales y bilaterales, en un esfuerzo constante y continuo. Tenemos ayuda de socios de todo el hemisferio occidental, ya sea Ecuador, Bolivia o México”, dijo Carter a Fox News.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-no-negocia-la-soberania-nacional-frente-a-presiones-de-eu-DA20466500

Vinculó que las acciones con la política de seguridad impulsada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca proyectar control y presencia en “hemisferio occidental”.

La relación entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, presidenta de México, se ha caracterizado por una constante búsqueda de la colaboración bilateral en favor de combatir el narcotráfico; sin embargo, el mandatario de EU ha presionado a su homóloga mexicana, como también ha mencionado la eficiencia del trabajo de seguridad, uno de los momentos más sólidos en dicha materia, según funcionarios norteamericanos.

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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