Reúne Festival de la Catrina a más de 12 mil personas en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La ciudad se llenó de catrinas, música y gastronomía con el arranque del Festival de la Catrina, que reunió a más de 12 mil personas en la Plaza de Armas, donde se desarrollaron actividades culturales para conmemorar el Día de Muertos. El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de su esposa, Teresita Escalante, encabezó la celebración, que incluyó presentaciones artísticas, bailables, exhibiciones de altares y el tradicional Concurso de Catrinas y Catrines.

El Edil señaló que el propósito de estas actividades es mantener vigentes las costumbres mexicanas y ofrecer espacios de convivencia para las familias, además de generar oportunidades para comerciantes y emprendedores del municipio.

“Estamos rescatando nuestras tradiciones con estos eventos del Festival de la Catrina y el Día de Muertos. Esto está pensado en que las familias disfruten y compartan este fin de semana, que no se pierdan las tradiciones muy mexicanas”, expresó. CALLEJONEADA Y ALTARES DE MUERTOS Las actividades comenzaron con una callejoneada por las principales calles del centro, en la que participaron instituciones educativas y grupos culturales. El recorrido concluyó en la Plaza de Armas, donde se realizó el concurso de caracterización de catrinas y catrines. Entre los atractivos se instalaron figuras monumentales de la Catrina y el Catrín, así como 14 altares de muertos y uno dedicado al general Eulalio Gutiérrez, con los que se rindió homenaje a personas fallecidas y se representaron distintas expresiones de esta tradición.

La plaza también concentró las presentaciones artísticas y los bailables que acompañaron la jornada, en la que participaron familias y visitantes. TAMALES Y PAN DE PULQUE PARA IMPULSAR EL COMERCIO Como parte del programa se desarrolla la Feria del Tamal y el Pan de Pulque, con la participación de 50 expositores y más de 30 mujeres emprendedoras, quienes aprovechan el encuentro para ofrecer sus productos y promover el comercio local.

El festival continuará este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, de las 12:00 a las 22:00 horas, con música, actividades culturales y propuestas para públicos de todas las edades.