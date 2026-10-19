¡Revive el río Sabinas! Lluvias en Múzquiz devuelven agua a Los Sabinitos tras meses de sequía

El regreso del agua modificó el paisaje de este espacio natural de la Región Carbonífera, donde la prolongada sequía había reducido considerablemente el caudal del afluente. De acuerdo con Federico Méndez Pacheco, director de Protección Civil Municipal, el río presenta agua en aproximadamente un 40% de su cauce en este punto.

VILLA DE SAN JUAN, COAH.- Luego de permanecer prácticamente seco durante meses, el río Sabinas volvió a mostrar agua la madrugada de este domingo en el parque Los Sabinitos, en la Villa de San Juan, gracias a los escurrimientos generados por las lluvias registradas en la serranía de Múzquiz .

Aunque la recuperación todavía es parcial, la presencia de agua representa un cambio favorable para una región que ha resentido los efectos de la falta de precipitaciones durante los últimos meses.

Las lluvias en la zona serrana de Múzquiz propiciaron la llegada de escurrimientos hasta este tramo del río, permitiendo que el cauce vuelva a mostrar actividad después de un prolongado periodo con niveles mínimos de agua.

Por el momento, las autoridades no reportan una creciente considerable, por lo que el fenómeno observado corresponde a una recuperación inicial del flujo y no a una avenida importante del afluente.

La evolución del nivel del río dependerá, en parte, de las condiciones meteorológicas de los próximos días. Si continúan las precipitaciones en la serranía, los escurrimientos podrían contribuir a mantener o incrementar la presencia de agua en el cauce.

El retorno del líquido a Los Sabinitos representa una señal alentadora para los habitantes de la Región Carbonífera, quienes han sido testigos del deterioro que la sequía provocó en este entorno natural. Sin embargo, el nivel actual todavía refleja una recuperación parcial, luego de meses en los que el río permaneció prácticamente seco.