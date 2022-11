La rickettsia ha cobrado 18 vidas en Coahuila, una letalidad del 75 por ciento en la entidad, informó el titular de la Secretaría de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez.

Señaló que hasta el momento suman 24 casos confirmados en la entidad de los cuales 18 personas no lograron sobrevivir. Los casos activos se reportaron en los municipios de Francisco I. Madero, San Pedro de las Colonias, General Cepeda, Parras, Ramos Arizpe y Saltillo, siendo este último el más afectado.

“La mortalidad es muy alta y es sobre todo en niños, en otros estados por su naturaleza hay menos casos”, lamentó el Secretario de Salud y adelantó que ya se encuentran en pláticas con Medio Ambiente para aminorar el problema.

Explicó que la también llamada “Fiebre Manchada” es una enfermedad provocada por la picadura de garrapatas, por lo que exhortó a que cuando una familia conviva con un perro en casa, verifique que no es portadora de ectoparásitos o garrapatas.

“Cuando una garrapata hembra es portadora de bacterias, todas sus crías están enfermas de rickettsiosis y son transmisoras de la enfermedad”, alertó, por lo que es de vital importancia atender cualquier síntoma, como fiebre, diarrea, incluso malestares respiratorios, puesto que son indicadores médicos de que la persona está contagiada de rickettsiosis.

Indicó también que si se identificó que tienen una garrapata pegada al cuerpo, pero no presenta sintomatología, aun así se debe acudir a su centro de salud.

“Es muy importante no acumular cosas que ya no se usen; es muy común ver en las casas en las que el personal médico atiende, garrapatas en las cajas de cartón que acumulan afuera de sus casas”, destacó.

En cuestión de prevención, el Secretario de Salud, puntualizó, que la higiene personal, la limpieza del lugar en donde viven, es vital.

CUIDE A SUS MASCOTAS

En temporada de calor se incrementa la proliferación de garrapatas, que constituyen uno de los parásitos externos más comunes y dañinos para las mascotas, además, se encuentran en el suelo de zonas donde hay plantas y arbustos.

Debido a lo anterior, aumenta también el riesgo de que las personas puedan sufrir picaduras de estos ácaros, por lo que la Secretaría de Salud, exhorta a la población a tomar medidas preventivas para evitar afecciones a la salud por rickettsiosis.

Las garrapatas se pegan a los animales o a las personas cuando pasan por el lugar de infestación, adhiriéndose firmemente a la piel, para trasladarse a zonas más calientes como axilas, cabeza, etc. en donde comienzan a chupar sangre para alimentarse. Este proceso no es doloroso, por lo que la mayoría de los afectados no se percata de que trae una garrapata.

Al ser una enfermedad poco conocida, las personas rara vez la relacionan con la sintomatología que presentan, por lo que no acuden a recibir atención médica.

