Rickettsia es letal en el 75% de los casos en Coahuila

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    Rickettsia es letal en el 75% de los casos en Coahuila
    La rickettsiosis puede ser mortal cuando el diagnóstico y tratamiento se retrasan. ARCHIVO

Salud reporta un acumulado de 44 casos confirmados de rickettsiosis en la entidad, mientras que 120 casos probables se mantienen bajo seguimiento en jurisdicciones como la Región Sureste

El estado de Coahuila registra 33 defunciones por rickettsiosis; además, se han contabilizado 44 casos confirmados en lo que va del año 2026, lo que representa una tasa de letalidad del 75%.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud en la entidad, las jurisdicciones locales, entre las que destaca la Región Sureste, mantienen bajo seguimiento y vigilancia activa a 120 casos probables que manifiestan síntomas sospechosos de la enfermedad.

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La alta proporción de fallecimientos frente a los diagnósticos confirmados evidencia la agresividad de la infección cuando no se detecta a tiempo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Ante el riesgo que representa esta enfermedad, se hace un llamado urgente a la ciudadanía para extremar las acciones de limpieza en los hogares, recomendando mantener limpios los patios, pisos y el interior de las viviendas para evitar la presencia de vectores.

Asimismo, las autoridades han enfatizado la importancia de acudir al médico de inmediato ante la presencia de fiebre o ante la sospecha de haber sufrido una picadura, advirtiendo que la rickettsiosis puede ser mortal si se atiende de manera tardía.

SÍNTOMAS

El cuadro clínico tiene como síntomas una fiebre alta de aparición repentina, la cual suele ser difícil de controlar mediante el uso de medicamentos comunes. Esto provoca dolor de cabeza intenso y genera un malestar general severo desde las primeras etapas del padecimiento.

De acuerdo con información del IMSS, a medida que la condición progresa, suelen manifestarse malestares físicos generalizados y alteraciones en la piel.

En esta etapa es común la aparición de una erupción cutánea o sarpullido, caracterizado por manchas rojas o púrpuras que surgen en días posteriores al inicio de la fiebre.

Además, los pacientes experimentan dolores musculares fuertes. El sistema digestivo también resulta afectado durante la evolución de la enfermedad.

Entre los síntomas gastrointestinales más frecuentes se encuentran las náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

En la etapa más grave está la presencia de confusión mental, letargo, debilidad grave y escalofríos, así como la manifestación de tos o dificultad para respirar.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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