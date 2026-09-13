Muere bebé de un mes y medio en Monclova; Fiscalía investiga el caso

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    Muere bebé de un mes y medio en Monclova; Fiscalía investiga el caso
    Un bebé fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona número 7 del IMSS, donde se confirmó que ya no presentaba signos vitales. ARCHIVO

El pequeño ingresó sin signos vitales al Hospital General de Zona 7; autoridades reportaron que no presentaba lesiones visibles

MONCLOVA, COAH.- Un bebé de aproximadamente un mes y medio de edad falleció este domingo en Monclova, Coahuila, luego de ser localizado sin responder en su domicilio, por lo que autoridades de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias y causa del deceso.

El reporte fue atendido alrededor de las 09:15 horas, cuando el menor fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A su ingreso, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

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De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, la madre del bebé, de 25 años, manifestó que durante la madrugada había alimentado a su hijo y posteriormente volvió a hacerlo alrededor de las 07:00 horas.

La mujer señaló que el pequeño no había presentado complicaciones de salud desde su nacimiento. Sin embargo, al llegar al nosocomio los médicos determinaron que ya había fallecido.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió al Hospital General de Zona número 7 para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias. Durante la inspección inicial no se observaron lesiones visibles en el cuerpo del menor.

Ante la falta de una causa evidente en la revisión externa, el cuerpo fue canalizado para la práctica de los estudios forenses correspondientes. Será el dictamen médico-legal el que permita establecer con precisión qué provocó el fallecimiento.

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Hasta el momento no existe información oficial que permita atribuir el deceso a una causa específica, por lo que las autoridades mantienen abierta la investigación y deberán esperar los resultados de la necropsia antes de establecer una conclusión.

El caso generó la movilización de los servicios de emergencia y de las autoridades investigadoras en Monclova.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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