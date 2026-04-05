Riña campal tras carrera de caballos opaca festejo en ejido de Zaragoza, Coahuila

ZARAGOZA, COAH.- Este fin de semana, el ejido Tío Pío celebraba su 90 aniversario de fundación; sin embargo, las actividades conmemorativas fueron suspendidas luego de que se registrara una riña campal en el lugar, lo que generó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente habría sido provocado por una combinación de factores, entre ellos el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la falta de seguridad en el evento y la inconformidad de algunos asistentes con los resultados de carreras de caballos y apuestas realizadas durante la jornada.