Riña campal tras carrera de caballos opaca festejo en ejido de Zaragoza, Coahuila

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Coahuila
/ 5 abril 2026
    Riña campal tras carrera de caballos opaca festejo en ejido de Zaragoza, Coahuila
    La riña habría sido provocada por consumo excesivo de alcohol entre asistentes. ESPECIAL

Autoridades intervinieron debido a los hechos de violencia registrados

ZARAGOZA, COAH.- Este fin de semana, el ejido Tío Pío celebraba su 90 aniversario de fundación; sin embargo, las actividades conmemorativas fueron suspendidas luego de que se registrara una riña campal en el lugar, lo que generó la intervención de las autoridades.

De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente habría sido provocado por una combinación de factores, entre ellos el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la falta de seguridad en el evento y la inconformidad de algunos asistentes con los resultados de carreras de caballos y apuestas realizadas durante la jornada.

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Ante la situación de violencia, los organizadores decidieron cancelar el baile popular que ya había sido anunciado como parte del programa festivo, lo que provocó reclamos por parte de visitantes y comerciantes que tenían instalados sus puestos y mercancía para la ocasión.

La suspensión de las actividades generó consternación entre los habitantes del ejido, quienes habían dedicado días e incluso semanas a la preparación del festejo, con labores de limpieza y organización con el objetivo de recibir a turistas y celebrar una convivencia comunitaria.

El hecho opacó lo que se había planeado como una jornada de celebración por el 90 aniversario del ejido Tío Pío, dejando inconformidad entre asistentes y organizadores.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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