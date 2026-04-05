Riña campal tras carrera de caballos opaca festejo en ejido de Zaragoza, Coahuila
Autoridades intervinieron debido a los hechos de violencia registrados
ZARAGOZA, COAH.- Este fin de semana, el ejido Tío Pío celebraba su 90 aniversario de fundación; sin embargo, las actividades conmemorativas fueron suspendidas luego de que se registrara una riña campal en el lugar, lo que generó la intervención de las autoridades.
De acuerdo con reportes de medios locales, el incidente habría sido provocado por una combinación de factores, entre ellos el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, la falta de seguridad en el evento y la inconformidad de algunos asistentes con los resultados de carreras de caballos y apuestas realizadas durante la jornada.
Ante la situación de violencia, los organizadores decidieron cancelar el baile popular que ya había sido anunciado como parte del programa festivo, lo que provocó reclamos por parte de visitantes y comerciantes que tenían instalados sus puestos y mercancía para la ocasión.
La suspensión de las actividades generó consternación entre los habitantes del ejido, quienes habían dedicado días e incluso semanas a la preparación del festejo, con labores de limpieza y organización con el objetivo de recibir a turistas y celebrar una convivencia comunitaria.
El hecho opacó lo que se había planeado como una jornada de celebración por el 90 aniversario del ejido Tío Pío, dejando inconformidad entre asistentes y organizadores.