Roban celular y mercancía tras romper cristal en tienda de Parras
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El incidente ocurrió cerca de las 03:00 horas de este viernes; el trabajador pidió ayuda tras escuchar el estruendo y la Fiscalía inició las indagatorias para identificar a los responsables
PARRAS, COAH.- Durante la madrugada de este viernes, desconocidos ingresaron a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Saltillo 400, en Parras, tras romper un cristal del local con una piedra de gran tamaño.
Según informó el dependiente del establecimiento, los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas, cuando se encontraba en el baño del inmueble. Escuchó un fuerte estruendo y, al salir, se percató de que personas ajenas habían ingresado al negocio; sin embargo, no logró verlas ni identificarlas, ya que huyeron rápidamente.
Los responsables se llevaron el teléfono celular del trabajador y varios productos del local. Se informó que se realizará un inventario completo para conocer el monto exacto de lo sustraído.
El dependiente sufrió una crisis nerviosa tras el suceso, por lo que se solicitó la presencia de elementos de la Policía y de paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo valoraron y le brindaron atención médica y psicológica en el lugar.
Personal de la Fiscalía, a través de una agente investigadora, acudió al sitio alrededor de las 07:00 horas para tomar conocimiento de los hechos, entrevistar al afectado, recabar evidencias e iniciar las primeras indagatorias correspondientes.
Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de los presuntos responsables. Las investigaciones continúan en curso.