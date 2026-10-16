Roban celular y mercancía tras romper cristal en tienda de Parras

PARRAS, COAH.- Durante la madrugada de este viernes, desconocidos ingresaron a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Saltillo 400, en Parras, tras romper un cristal del local con una piedra de gran tamaño. Según informó el dependiente del establecimiento, los hechos ocurrieron cerca de las 03:00 horas, cuando se encontraba en el baño del inmueble. Escuchó un fuerte estruendo y, al salir, se percató de que personas ajenas habían ingresado al negocio; sin embargo, no logró verlas ni identificarlas, ya que huyeron rápidamente.

Los responsables se llevaron el teléfono celular del trabajador y varios productos del local. Se informó que se realizará un inventario completo para conocer el monto exacto de lo sustraído.