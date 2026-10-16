Se le va camioneta en reversa y derriba poste de concreto en Parras; deja solo daños materiales

Según los primeros reportes, un hombre dedicado a la pintura automotriz estaba sacando la unidad de su taller para acomodarla cuando, por causas que se investigan, el vehículo comenzó a bajar la pendiente en reversa. El conductor perdió el control y chocó contra el poste, que terminó derribado.

PARRAS, COAH.— La tarde del jueves se registró un percance vial en la colonia Independencia, en Parras , cuando una camioneta se desplazó en reversa por una pendiente, impactó y derribó un poste de concreto. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El conductor informó a las autoridades que la camioneta no era de su propiedad, sino que la tenía en su taller para realizar trabajos de pintura. Al efectuar la revisión, elementos de la Policía y Tránsito localizaron una cerveza abierta en el interior de la cabina.

Como consecuencia, el responsable deberá cubrir el costo de reposición del poste de concreto, la reparación de los daños del vehículo afectado, así como pagar la multa correspondiente por la infracción detectada.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de Tránsito para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.