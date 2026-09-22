Robo de cable provoca apagón de internet y telefonía por más de 12 horas en Ramos Arizpe

Jacobo Zertuche, titular de Fomento Económico municipal, confirmó que recibió reportes de comerciantes afectados y acudió personalmente ante la empresa proveedora para solicitar una solución.

La falla interrumpió las operaciones de diversos negocios, principalmente en la zona de Benavides Pompa, donde comerciantes reportaron dificultades para atender a sus clientes y realizar cobros con tarjeta.

Un apagón en los servicios de internet y telefonía afectó durante más de 12 horas a establecimientos comerciales y domicilios particulares de Ramos Arizpe, debido al robo de cable registrado en el parque Santa María.

“Nos reportaron desde ayer, estuvimos en Telmex; de hecho, en varios negocios de por Benavides Pompa me han reportado que hasta el internet se cayó, entonces ya lo reportamos”, expuso.

El funcionario señaló que, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa, se trató de una falla general en la infraestructura de telecomunicaciones, por lo que se esperaba que el servicio quedara restablecido durante este martes.

“Yo lo reporté personalmente a Telmex, me dicen que es una falla general y que están trabajando en ella; esperamos solución el día de hoy porque, pues, es esencial la comunicación”, puntualizó.

AVANZA PROYECTO DE HEB Y REUBICACIÓN DE NEGOCIOS

Por otra parte, Zertuche se refirió al proyecto para instalar una tienda HEB en Plaza Aeropuerto, el cual contempla la reubicación de algunos negocios que actualmente operan en ese espacio.

El funcionario señaló que el proyecto se encuentra avanzado y que algunos establecimientos ya comenzaron a dejar sus instalaciones, aunque dijo desconocer el destino de otros negocios.

“Si recordamos, el alcalde ayer mencionó que ya es casi un hecho, más bien que ya la tienda comercial HEB se instale. Yo personalmente me doy la vuelta, ya veo que Domino’s Pizza ya no está; desconozco si se van a reubicar ellos porque no me mencionaron nada”, señaló.

En el caso de otros establecimientos, explicó que algunos ya confirmaron públicamente su reubicación en puntos cercanos. Entre ellos se encuentra un gimnasio que operaba en la plaza y que se trasladará a otro establecimiento comercial.

“Los que sí sé que se van a reubicar, y también porque lo mencionaron ellos en sus redes sociales, es el gimnasio que está ahí; se van acá arriba de placas, en la plaza del Súper Pollo”, afirmó.

Respecto a Church’s Chicken y Little Caesars, Zertuche indicó que no ha tenido comunicación directa con los representantes de ambas cadenas, aunque consideró que podrían contar con contratos vigentes y cláusulas relacionadas con la modificación del espacio comercial.

“No he tenido tampoco contacto con ellos, me imagino obviamente deben tener un contrato amplio a más años, pero debe haber cláusulas para poder revocarlos en este caso. Yo creo que es más conveniente traer una tienda ancla que es un supermercado”, manifestó.

Finalmente, el titular de Fomento Económico destacó que el proyecto de la tienda contempla espacios para establecimientos comerciales y de alimentos, por lo que invitó a los comerciantes interesados en instalarse en el lugar a acercarse a la dependencia una vez que la obra avance.

“Dentro de la tienda también va a haber espacios para renta, para la comida, para algún local que gente esté interesada en adquirirlos. Ya que esté más avanzado el tema y me presten el plano, yo les podré informar para si alguien quiere rentar un espacio, con mucho gusto los vamos a apoyar”, concluyó.