Rodeo Saltillo: conoce las actividades para hoy sábado

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    Rodeo Saltillo: conoce las actividades para hoy sábado
    Sólido y Banda El Recodo encabezarán la cartelera musical del Rodeo Saltillo, con presentaciones programadas para la noche de hoy. HOMERO SÁNCHEZ

El Rodeo Saltillo ofrece este sábado competencias vaqueras, exposición ganadera, gastronomía y actividades infantiles, además de los conciertos de Sólido y Banda El Recodo

La capital coahuilense vive una auténtica fiesta de música, tradición vaquera y entretenimiento familiar con la edición 2026 del Rodeo Saltillo, un evento de cuatro días (del 15 al 18 de octubre) que tiene como escenario las instalaciones de la Expo Coahuila.

Para esta jornada del sábado 17 de octubre, las puertas y actividades mantendrán un horario general de 14:00 a 00:00 horas. Si quieres aprovechar al máximo la experiencia, la recomendación de oro es llegar antes de las 18:30 horas; así podrás recorrer con calma la majestuosa exposición ganadera y deleitarte con la variada oferta gastronómica antes de que arranquen los grandes shows musicales.

¿Vas al Rodeo Saltillo? ¡Atención! Estos son los objetos que no podrás ingresar al evento

Para facilitar el traslado de los asistentes y brindar mejores opciones de movilidad hacia las competencias y conciertos, se han habilitado alternativas de transporte público y especial. Se sugiere a los visitantes consultar los puntos de salida y horarios de transporte con anticipación.

PROGRAMA PARA HOY SÁBADO 17

El programa para este sábado 17 de octubre promete emociones a cada minuto en todas sus zonas:

Adrenalina en el lienzo: De 17:00 a 19:00 horas, la arena vibrará con las espectaculares suertes del Super Bull y el esperado Rodeo de las Estrellas.

Fiesta del Grill y Sabor: En la zona Smoke & Grill, desde las 14:30 hasta las 18:00 horas se llevarán a cabo las calificaciones de La Champion del Grill, dando paso a la ceremonia de premiación de 18:00 a 19:00 horas.

Orgullo Ganadero: En las áreas ganaderas, la Expo Gan presentará a partir de las 14:00 horas el Concurso y Premiación para el Mejor Manejador Infantil, seguido por la Gran Subasta 2026 “Lo Mejor de Coahuila” a las 16:00 horas.

Por su parte, en el pabellón Nacional Angus se disfrutará del vistoso Ranch Sorting de 17:00 a 19:00 horas.

Diversión garantizada para los más pequeños

Las familias encontrarán un espacio único en el Pequeño Oeste, que operará de 14:00 a 23:00 horas con un sinfín de atracciones continuas: granja didáctica, paseos en pony y tractor, juegos interactivos, mini feria, área sensorial, tiro con arco y rifle, y las divertidas carreras de cochinitos y costales.

Además, el Rodeo Infantil ofrecerá tres bloques de emocionantes actividades (a las 15:00, 17:00 y 19:00 horas) con amarre de chiva, monta de borrego y becerro, acompañados de las ágiles carreras de barriles de ponys.

Noche estelar en el Teatro del Pueblo

La música será el broche de oro para cerrar con broche de oro la jornada sabatina:

Sólido: Encenderá el escenario de 21:30 a 23:00 horas con sus mejores éxitos norteños.

Banda El Recodo: La “Madre de Todas las Bandas” pondrá a bailar a miles de asistentes desde las 23:45 hasta la 01:15 horas

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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