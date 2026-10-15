¿Vas al Rodeo Saltillo? ¡Atención! Estos son los objetos que no podrás ingresar al evento

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    ¿Vas al Rodeo Saltillo? ¡Atención! Estos son los objetos que no podrás ingresar al evento
    Celulares, sombreros, gorras, cangureras y bolsas pequeñas están entre los artículos permitidos para ingresar al festival, de acuerdo con la lista de acceso. OMAR SAUCEDO

Consulta la lista de artículos permitidos y prohibidos para ingresar al Rodeo Saltillo 2026, que se realizará del 15 al 18 de octubre en la Expo Coahuila

El Rodeo Saltillo 2026 arrancó hoy jueves 15 de octubre en la Expo Coahuila, con una agenda que incluye música en vivo, competencias de monta, exhibiciones ganaderas y experiencias gastronómicas. Para quienes planean asistir, es importante revisar qué objetos están permitidos y cuáles quedarán fuera del recinto por motivos de seguridad.

El festival se desarrollará hasta el domingo 18 de octubre, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades y una propuesta que combina las tradiciones del campo, el entretenimiento y la cultura vaquera en un mismo espacio.

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$!Armas, drones, hieleras, bebidas del exterior y mochilas mayores a 30 por 30 centímetros figuran entre los objetos prohibidos en el Rodeo Saltillo 2026.
Armas, drones, hieleras, bebidas del exterior y mochilas mayores a 30 por 30 centímetros figuran entre los objetos prohibidos en el Rodeo Saltillo 2026. OMAR SAUCEDO

Luego de la inauguración oficial del recinto, realizada el miércoles, este jueves comienza el acceso del público a las distintas actividades programadas. Ante la afluencia de visitantes prevista durante los cuatro días, las restricciones sobre los artículos que pueden ingresar buscan contribuir a la seguridad y al orden dentro de las instalaciones.

¿Qué objetos están permitidos en el Rodeo Saltillo 2026?

Entre los artículos autorizados para ingresar se encuentran los teléfonos celulares, cangureras, lentes de sol, maquillaje, baterías externas, tapones para los oídos, sombreros, gorras e impermeables tipo poncho.

También se permite llevar bloqueador solar en crema o gel, termos vacíos, cámaras no profesionales, palos para selfies y cámaras de grabación que no superen los 12 centímetros.

$!El Rodeo Saltillo 2026 reunirá música en vivo, competencias de monta, exhibiciones ganaderas y gastronomía del 15 al 18 de octubre en la Expo Coahuila.
El Rodeo Saltillo 2026 reunirá música en vivo, competencias de monta, exhibiciones ganaderas y gastronomía del 15 al 18 de octubre en la Expo Coahuila. OMAR SAUCEDO

En cuanto a los artículos personales, los asistentes podrán ingresar bolsas pequeñas de hasta 30 por 30 centímetros, gel antibacterial y productos para los labios, como pomadas y brillo labial, siempre que estén cerrados.

Las personas que necesiten medicamentos sujetos a prescripción médica podrán llevarlos, siempre y cuando presenten la receta correspondiente. Este requisito deberá tomarse en cuenta antes de acudir al recinto para evitar contratiempos durante la revisión de acceso.

Lista de objetos prohibidos en la Expo Coahuila

Por otra parte, hay artículos cuyo ingreso está restringido. Entre ellos se encuentran las mascotas, los peluches, los masajeadores, las luces químicas y los apuntadores láser.

Tampoco se permite introducir alimentos ni bebidas del exterior, sombrillas o paraguas, cadenas largas, joyería con picos, cigarros, cigarrillos electrónicos o vaporizadores. La prohibición incluye plumones, plumas, pintura en lata y aerosoles, como desodorantes y otros productos similares.

Las restricciones también contemplan las bolsas y mochilas que superen las dimensiones de 30 por 30 centímetros. Asimismo, quedará prohibido ingresar hebillas demasiado grandes, con picos o estoperoles, así como calcomanías, volantes y cualquier otro material publicitario.

Entre los recipientes y objetos voluminosos que no podrán entrar se encuentran las botellas de vidrio, latas, vasos, hieleras, casas de campaña, sillas, cobijas, odres y anforitas.

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Armas, drogas y equipo profesional tampoco podrán ingresar

Por razones de seguridad, está prohibido llevar cualquier tipo de arma u objeto considerado peligroso. La lista incluye navajas, aerosoles de defensa personal, como el spray de pimienta, y artículos de pirotecnia.

También se restringe el ingreso de drogas, sustancias ilícitas y cualquier tipo de parafernalia relacionada con su consumo, así como medicamentos que no cuenten con la receta médica correspondiente cuando esta sea necesaria.

En el apartado de equipo audiovisual, los organizadores establecieron restricciones para las cámaras fotográficas profesionales, las cámaras de video y los equipos destinados a la grabación de audio. Los drones tampoco están permitidos.

La lista de artículos prohibidos se completa con cornetas, instrumentos musicales y latas de aire comprimido.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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