Saltillo evalúa seguro para autos dañados por baches

En un esfuerzo por revertir el deterioro de las vialidades en la capital coahuilense, la Dirección de Obras Públicas de Saltillo intensificó las cuadrillas de bacheo e inició labores de recarpeteo en las principales avenidas de la ciudad. El titular de la dependencia, Antonio Nerio, señaló que estos trabajos se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado para dar atención prioritaria a los sectores más afectados.

En cuanto a las afectaciones patrimoniales que sufren los automovilistas por el estado de las calles, la dependencia reconoció que actualmente el Ayuntamiento no dispone de una partida presupuestal directa para cubrir dichos desperfectos. Pese a ello, se sostienen pláticas con la Tesorería Municipal para analizar alternativas financieras que permitan responder a los ciudadanos afectados. Para dar solución a esta problemática, el municipio evalúa la adquisición de un esquema de protección similar al que opera en desastres naturales. “Hemos platicado con el área de finanzas, con la tesorera y hemos visto la posibilidad de adquirir un seguro como el que se adquiere cuando hay daños a las viviendas por fenómenos meteorológicos”, concluyó el director de Obras Públicas.

Respecto a las iniciativas de ciudadanos que optan por reparar baches de forma independiente, el director advirtió sobre los riesgos viales que esta práctica implica. Sin embargo, descartó que la administración vaya a emprender acciones legales o administrativas en su contra. “En lo que respecta a Obras Públicas, pues nosotros no nos vamos a dedicar a sancionar. Nosotros estamos dedicándonos a reparar la vialidad”, puntualizó. El funcionario subrayó que la reparación de pavimentos exige requerimientos de logística y normatividad que difícilmente cumple un particular. “No creo que lo estén haciendo de manera adecuada, porque nosotros, cuando contratamos cuadrillas externas, hay toda una logística y una serie de requerimientos técnicos que hay que cumplir y no cualquier empresa lo cumple”, sostuvo Nerio. Nerio precisó que la intervención en las calles requiere de un proceso estrictamente técnico y especializado para garantizar la durabilidad de las obras. “Estamos utilizando la tecnología más avanzada para detectar dónde debemos de entrar y para hacerlo correctamente, además de la tecnología, los materiales indicados y de acuerdo a lo que marca, pues, el manual para que sea bien”, afirmó el funcionario municipal.