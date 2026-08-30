Romina Rodríguez, voleibolista saltillense, obtiene beca del 100% para estudiar en Canadá

Romina Rodríguez, voleibolista saltillense, obtiene beca del 100% para estudiar en Canadá

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Katya González
por Katya González

La saltillense de 16 años fue seleccionada por William Academy para cursar su segundo año de bachillerato en Canadá; su desempeño académico, deportivo y dominio del inglés le permitieron obtener una beca completa

Coahuila
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Este lunes, la saltillense Romina Rodríguez, de 16 años, viajará a Canadá para cursar el segundo semestre de bachillerato y formar parte del equipo femenil de voleibol de William Academy, con una beca del 100 por ciento, una oportunidad que, de acuerdo con Lupita Cepeda, representante de EstudieCanada en Coahuila, es un caso poco común entre las becas deportivas que se ofrecen a estudiantes mexicanas.

La convocatoria llegó a la agencia como una oportunidad dirigida específicamente a jugadoras de voleibol. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp comenzó la búsqueda de candidatas en Saltillo, lo que llevó a tres jóvenes de la ciudad a iniciar el proceso de selección.

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$!Ludy de León y José Luis Rodríguez ha acompañado a Romina durante su trayectoria deportiva y académica, respaldando su preparación para esta nueva etapa en Canadá.
Ludy de León y José Luis Rodríguez ha acompañado a Romina durante su trayectoria deportiva y académica, respaldando su preparación para esta nueva etapa en Canadá. HÉCTOR GARCÍA

Las aspirantes tuvieron que presentar una aplicación, videos de entrenamientos y partidos, un currículum deportivo avalado por sus entrenadores, información académica, una entrevista y una prueba de inglés. También fueron evaluadas en aspectos como aptitudes, fuerza, rapidez y otras capacidades físicas.

En el caso de Romina, el resultado fue una oferta de beca completa.

Su gran desempeño deportivo y escolar sorprendió a los entrenadores de la academia y al personal académico, explicó Lupita.

La beca cubre colegiatura, internado, alimentación, uniformes y útiles escolares. Las otras dos jóvenes saltillenses que participaron recibieron ofertas del 46 por ciento, un porcentaje que, según la asesora, se encuentra dentro de lo habitual en este tipo de oportunidades.

$!Romina viajará a Canadá para continuar sus estudios y formar parte del equipo femenil de voleibol de William Academy.
Romina viajará a Canadá para continuar sus estudios y formar parte del equipo femenil de voleibol de William Academy. HÉCTOR GARCÍA

UNA OPORTUNIDAD POCO COMÚN PARA MUJERES DEPORTISTAS

Para Lupita, el caso de Romina resalta ante la diferencia que existe en la disponibilidad de becas deportivas para hombres y mujeres.

Realmente, el apoyo para el caso de mujeres es muy poco; hay muchísimas más oportunidades de beca para hombres, señaló.

De acuerdo con la asesora, de cada 100 becas deportivas que se ofertan a través de las oportunidades que conoce y gestiona, aproximadamente 10 corresponden a mujeres. En términos generales, las becas suelen ubicarse por debajo del 50 por ciento, por lo que una cobertura total como la obtenida por Romina representa una excepción.

La selección también muestra que las oportunidades para estudiar en otro país no están limitadas a estudiantes con una trayectoria exclusivamente académica. En este caso, el deporte abrió una vía para que una estudiante de Saltillo pueda continuar su formación mientras juega con el equipo de la academia.

Lupita considera que existen jóvenes que cuentan con habilidades deportivas y académicas y que desconocen que tienen acceso a este tipo de opciones.

$!El voleibol se convirtió para Romina en una vía para acceder a una oportunidad académica y deportiva internacional.
El voleibol se convirtió para Romina en una vía para acceder a una oportunidad académica y deportiva internacional. HÉCTOR GARCÍA

10 AÑOS DE GIMNASIA Y UNA PASIÓN QUE LA LLEVÓ AL VOLEIBOL

La trayectoria deportiva de Romina comenzó desde niña. Durante aproximadamente 10 años practicó gimnasia y posteriormente incorporó otras disciplinas, entre ellas flag football y voleibol.

Actualmente entrena voleibol en la Academia de Voleibol Escorcia (AVE), bajo la dirección del coach Edgar Hernández Escorcia, y complementa su preparación con trabajo de fuerza y acondicionamiento físico en FITT, con el coach Francisco Segura.

Sus padres, Ludy de León y José Luis Rodríguez, señalaron que el deporte ha formado parte de su rutina y también de su formación. Además de los entrenamientos, Romina ha mantenido un buen desempeño escolar y un proceso de preparación en inglés ante la posibilidad de estudiar fuera del país.

Para Romina, el proceso comenzó sin la certeza de que obtendría una beca. Su familia respondió a la convocatoria y decidió enviar la documentación para conocer hasta dónde podía llegar.

Ahora, la joven reconoce que dejar Saltillo y estudiar en inglés representa un reto, pero también una oportunidad para crecer dentro y fuera de la cancha.

Para la familia, la beca es la confirmación de que una joven deportista puede acceder a oportunidades internacionales cuando combina preparación, disciplina y desempeño académico.

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Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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