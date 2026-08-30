Romina Rodríguez, voleibolista saltillense, obtiene beca del 100% para estudiar en Canadá

Este lunes, la saltillense Romina Rodríguez, de 16 años, viajará a Canadá para cursar el segundo semestre de bachillerato y formar parte del equipo femenil de voleibol de William Academy, con una beca del 100 por ciento, una oportunidad que, de acuerdo con Lupita Cepeda, representante de EstudieCanada en Coahuila, es un caso poco común entre las becas deportivas que se ofrecen a estudiantes mexicanas. La convocatoria llegó a la agencia como una oportunidad dirigida específicamente a jugadoras de voleibol. A través de redes sociales y grupos de WhatsApp comenzó la búsqueda de candidatas en Saltillo, lo que llevó a tres jóvenes de la ciudad a iniciar el proceso de selección.

Las aspirantes tuvieron que presentar una aplicación, videos de entrenamientos y partidos, un currículum deportivo avalado por sus entrenadores, información académica, una entrevista y una prueba de inglés. También fueron evaluadas en aspectos como aptitudes, fuerza, rapidez y otras capacidades físicas. En el caso de Romina, el resultado fue una oferta de beca completa. Su gran desempeño deportivo y escolar sorprendió a los entrenadores de la academia y al personal académico, explicó Lupita. La beca cubre colegiatura, internado, alimentación, uniformes y útiles escolares. Las otras dos jóvenes saltillenses que participaron recibieron ofertas del 46 por ciento, un porcentaje que, según la asesora, se encuentra dentro de lo habitual en este tipo de oportunidades.

UNA OPORTUNIDAD POCO COMÚN PARA MUJERES DEPORTISTAS Para Lupita, el caso de Romina resalta ante la diferencia que existe en la disponibilidad de becas deportivas para hombres y mujeres. Realmente, el apoyo para el caso de mujeres es muy poco; hay muchísimas más oportunidades de beca para hombres, señaló. De acuerdo con la asesora, de cada 100 becas deportivas que se ofertan a través de las oportunidades que conoce y gestiona, aproximadamente 10 corresponden a mujeres. En términos generales, las becas suelen ubicarse por debajo del 50 por ciento, por lo que una cobertura total como la obtenida por Romina representa una excepción. La selección también muestra que las oportunidades para estudiar en otro país no están limitadas a estudiantes con una trayectoria exclusivamente académica. En este caso, el deporte abrió una vía para que una estudiante de Saltillo pueda continuar su formación mientras juega con el equipo de la academia. Lupita considera que existen jóvenes que cuentan con habilidades deportivas y académicas y que desconocen que tienen acceso a este tipo de opciones.