El Arqui Juve llega a la final mundial de creadores educativos en Qatar

Diego de León, mejor conocido como El Arqui Juve, representará su proyecto de divulgación digital en la etapa final de los Digital Creator Awards, luego de ser seleccionado entre los ocho finalistas de la categoría Educación, un reconocimiento que lo llevará hasta Qatar para competir por un premio internacional. El creador saltillense dio a conocer la noticia el sábado mediante un video grabado desde una obra, escenario habitual de sus publicaciones, en el que compartió la emoción que le provoca haber llegado a esta instancia de la competencia, que distingue a creadores de contenido de distintas partes del mundo.

De acuerdo con lo que explicó, la categoría comenzó con más de 40 participantes y la selección se redujo a ocho finalistas, entre quienes se definirá al ganador. Para El Arqui Juve, formar parte de este grupo representa un logro importante, independientemente de cuál sea el resultado definitivo. Durante su mensaje, reconoció que la noticia le genera una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Sin embargo, aclaró que su inquietud no está relacionada con la posibilidad de no ganar, sino con el significado que tiene alcanzar una distinción de este nivel, particularmente frente a las críticas que ha recibido por la forma en que desarrolla su contenido. El arquitecto sostuvo que su objetivo va más allá de compartir imágenes de construcciones o hablar sobre su profesión: busca convertir sus conocimientos en información que resulte útil para la vida cotidiana de las personas.

“La arquitectura es el medio que yo encontré para que tú te puedas llevar una enseñanza en tu vida”, expresó en el video con el que anunció su clasificación. A través de sus plataformas digitales, Diego de León combina su experiencia en el ámbito de la construcción con contenidos educativos dirigidos a quienes desean edificar su casa o necesitan orientación para tomar decisiones durante ese proceso. Sus publicaciones incluyen recomendaciones para identificar posibles engaños, reconocer prácticas inadecuadas y contar con más elementos al momento de contratar servicios o supervisar trabajos relacionados con la construcción. La propuesta parte de una preocupación práctica: construir una vivienda representa una de las inversiones económicas más importantes para muchas familias, por lo que disponer de información comprensible puede ayudar a prevenir errores, reducir riesgos y tomar decisiones con mayor conocimiento. Con este enfoque, El Arqui Juve busca acercar temas técnicos a una audiencia amplia, mediante explicaciones que permitan comprender aspectos de la arquitectura y la obra sin necesidad de contar con formación especializada. RECONOCIMIENTO MÁS ALLÁ DEL RESULTADO La clasificación a los Digital Creator Awards representa un nuevo paso para el proyecto digital de Diego de León, quien ha encontrado en las redes sociales una vía para compartir conocimientos de su profesión con personas interesadas en construir o mejorar sus viviendas.

El viaje a Qatar marcará la siguiente etapa de su participación en el certamen, donde se conocerá al ganador de la categoría Educación. Mientras llega ese momento, el creador destacó el valor de haber superado las distintas etapas de selección y de encontrarse entre los ocho finalistas. Más allá de obtener o no el galardón, su participación internacional coloca su propuesta de contenido educativo ante una audiencia más amplia y representa una oportunidad para dar visibilidad a una forma de divulgación que utiliza la arquitectura como herramienta de aprendizaje.