Rubén Moreira, diputado de Coahuila, pide operativo nacional ante alza de accidentes y asaltos en carreteras

Durante el periodo vacacional de fin de año, millones de personas se desplazan por las carreteras del país, lo que impulsa la actividad económica, el turismo y el comercio; sin embargo, también incrementa los riesgos en materia de seguridad vial y delictiva, advirtió el diputado federal del PRI, Rubén Moreira Valdez.

El legislador señaló que, de acuerdo con estadísticas oficiales, durante el mes de diciembre se registra un aumento de entre 15 y 30 por ciento en los accidentes de tránsito, lo que convierte a esta temporada en una de las más peligrosas del año para quienes viajan por carretera.

A ello se suma el repunte de la incidencia delictiva, particularmente el robo al autotransporte, que puede incrementarse hasta en 40 por ciento debido a la mayor movilidad de personas y mercancías. En estas fechas, indicó, se han llegado a registrar hasta 40 asaltos diarios, principalmente en tramos carreteros como México–Querétaro, México–Puebla, México–Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense.

Ante este panorama, Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a solicitar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional y a los gobiernos de las 32 entidades federativas la implementación coordinada de un operativo nacional de vigilancia carretera durante las vacaciones decembrinas.

El coordinador parlamentario explicó que autoridades de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) prevén que entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero el aforo vehicular aumente entre 19.6 y 30 por ciento, lo que podría intensificar tanto los accidentes viales como los delitos en carreteras.

Precisó que tan sólo en 2024, CAPUFE registró un promedio diario de 1.3 millones de cruces vehiculares en plazas de cobro, cifra que durante este periodo vacacional podría elevarse hasta 1.5 millones diarios.

“Garantizar carreteras seguras es fundamental para proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las familias mexicanas”, subrayó el legislador, al enfatizar que la prevención, la vigilancia constante y la presencia efectiva de las autoridades pueden marcar la diferencia durante el cierre del año.

En este sentido, Rubén Moreira insistió en la urgencia de desplegar elementos suficientes, fortalecer la vigilancia y coordinar acciones permanentes entre autoridades federales y estatales, a fin de prevenir accidentes y atender de manera oportuna cualquier incidente o delito en las autopistas y carreteras del país.