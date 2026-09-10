Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, propone eliminar pasivos del Fobaproa y reasignar recursos

La iniciativa plantea modificar la Ley de Protección al Ahorro Bancario para poner fin a las obligaciones que fueron transferidas al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), sin afectar el fondo que funciona como seguro de depósitos ni la responsabilidad del organismo para proteger a los ahorradores.

El diputado federal por Coahuila , Rubén Moreira Valdez propuso eliminar los remanentes operativos y obligaciones vinculados con el Fobaproa, con el argumento de que los recursos públicos destinados a cubrir esos pasivos deben dirigirse a necesidades prioritarias del país.

Moreira Valdez señaló que el IPAB inició operaciones con una deuda de alrededor de 725 mil millones de pesos, derivada de un pasivo original del Fobaproa calculado en 552 mil millones de pesos.

De acuerdo con el legislador priista, entre 1999 y 2024 se canalizaron 795 mil millones de pesos al IPAB a través del Ramo 34, por lo que consideró que el monto destinado al pago de estas obligaciones debe dar paso a otras prioridades presupuestarias.

BUSCA REORIENTAR EL GASTO PÚBLICO

El exgobernador de Coahuila sostuvo que el país requiere recursos para atender rezagos en infraestructura y servicios, entre ellos la conservación de carreteras, obras hidráulicas y apoyos para el campo.

“Es claro que la deuda está más que saldada y el País requiere asignar recursos presupuestarios a proyectos de conservación de carreteras, infraestructura hidráulica, apoyo al campo y fondos para las entidades federativas”, afirmó.

El legislador insistió en que mantener erogaciones para cubrir pasivos bancarios históricos limita la capacidad del Gobierno federal para financiar obras y programas con impacto directo en la población.

La propuesta establece que los recursos presupuestarios que eventualmente queden disponibles al dejar de fondear dichas obligaciones sean etiquetados cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Entre los destinos planteados se encuentran el rescate de infraestructura hospitalaria, así como programas de construcción, mantenimiento y conservación de carreteras no concesionadas y caminos rurales.

PLANTEA DEROGAR DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Para concretar la medida, Moreira Valdez propuso derogar los artículos transitorios quinto al décimo de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

Esas disposiciones establecieron la transferencia al IPAB de los pasivos y obligaciones que originalmente correspondían al Fobaproa.

La iniciativa busca, de esta manera, modificar el esquema mediante el cual se han mantenido esas obligaciones dentro del gasto público y establecer que los recursos liberados sean destinados a infraestructura y otras necesidades consideradas prioritarias.

El Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) fue un fondo de contingencia y fideicomiso creado en 1990 en México y activado en 1995 para rescatar al sistema financiero tras la crisis económica de 1994.