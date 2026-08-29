Rubén Moreira impulsa homologación de normas para aplicar Código Nacional de Procedimientos Civiles

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Coahuila
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    Rubén Moreira impulsa homologación de normas para aplicar Código Nacional de Procedimientos Civiles
    La Comisión Permanente aprobó el punto de acuerdo propuesto por Rubén Moreira, que establece acciones para armonizar las legislaciones estatales con el ordenamiento nacional. CORTESÍA

Legislaturas y poderes judiciales deberán definir acciones, etapas y fechas para completar la transición antes de abril de 2027

La Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo promovido por el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, mediante el cual se exhorta a las legislaturas de las 32 entidades federativas a actualizar su normatividad y armonizarla con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

El acuerdo también plantea que los congresos locales emitan la declaratoria correspondiente para poner en marcha el ordenamiento, una vez que los poderes judiciales de cada entidad soliciten formalmente su entrada en vigor.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/doble-nacionalidad-no-impediria-a-cecilia-guadiana-buscar-gubernatura-morena-coahuila-KC23124718

La resolución establece además que los poderes judiciales estatales deberán elaborar y difundir un plan de trabajo con las etapas, acciones y calendarios necesarios para garantizar la instrumentación efectiva del código en sus respectivas jurisdicciones antes del 1 de abril de 2027.

Dichos programas deberán ser remitidos a las legislaturas locales, con el propósito de que exista una ruta definida para completar la transición y atender los requerimientos derivados de la nueva legislación.

SEÑALAN REZAGO EN LA IMPLEMENTACIÓN

Moreira Valdez advirtió que persiste un rezago considerable en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, principalmente por la falta de adecuaciones en las leyes locales y la ausencia de planes de cumplimiento por parte de diversos poderes judiciales estatales.

El exgobernador de Coahuila señaló que estas omisiones dificultan avanzar de manera uniforme en la implementación del nuevo modelo de justicia civil y familiar en el País.

De acuerdo con lo expuesto durante la discusión, actualmente solo tres entidades federativas presentan un avance significativo en este proceso: Ciudad de México, Baja California Sur y Estado de México.

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