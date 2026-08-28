Doble nacionalidad no impediría a Cecilia Guadiana buscar gubernatura: Morena Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Doble nacionalidad no impediría a Cecilia Guadiana buscar gubernatura: Morena Coahuila
    Diego del Bosque aseguró que la iniciativa sobre doble nacionalidad no imposibilitaría a Cecilia Guadiana para buscar eventualmente la gubernatura de Coahuila. REDES SOCIALES

Diego del Bosque respaldó la iniciativa de Claudia Sheinbaum y señaló que, de aprobarse, quienes aspiren a una gubernatura podrían renunciar a su segunda nacionalidad

El dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, respaldó la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer como requisito la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura. Aseguró que, de aprobarse, la medida no eliminaría las posibilidades de la senadora Cecilia Guadiana de contender en el futuro por el Gobierno de Coahuila.

La Presidenta de México anunció esta semana el envío de la propuesta al Congreso de la Unión, con la que se plantea que quienes busquen contender por estos cargos y cuenten con otra nacionalidad deban renunciar a ella.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mi-responsabilidad-esta-en-el-senado-cecilia-guadiana-ante-iniciativa-que-podria-impedirle-contender-por-la-gubernatura-de-coahuila-EC23120325

Sheinbaum abordó el tema al referirse al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense. La mandataria argumentó que, a su consideración, quienes aspiren a encabezar el país o una entidad deben tener exclusivamente la nacionalidad mexicana por un principio de soberanía.

Aunque todavía falta tiempo para la definición de candidaturas rumbo a la elección de 2029, cuando Coahuila renovará la gubernatura, el nombre de Cecilia Guadiana Mandujano ha figurado entre los perfiles de Morena mencionados en el ámbito local para una eventual candidatura.

La senadora, quien nació en Laredo, Texas, y cuenta con doble nacionalidad, manifestó previamente que actualmente su responsabilidad se encuentra en el Senado y expresó su respaldo al proyecto encabezado por Sheinbaum.

“NO ESTÁ IMPOSIBILITADA”

Al respecto, Del Bosque consideró que la iniciativa no cerraría necesariamente la posibilidad de que Guadiana Mandujano buscara posteriormente la gubernatura.

“Estamos de acuerdo con la iniciativa. Vamos a esperar la decisión en las cámaras, pero no es un impedimento; si hay alguien que tiene doble nacionalidad y quiere ser Gobernador o Presidente, lo único que se les pide es que renuncien a la segunda nacionalidad”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/enfrenta-la-narro-17-juicios-para-recuperar-terrenos-que-le-fueron-invadidos-AB23111265

El dirigente estatal sostuvo que la propuesta busca que quienes encabecen un estado o el país mantengan exclusivamente la nacionalidad mexicana.

“Creemos que las personas que representan a un estado o al país deben dejar claro que su única lealtad está con el pueblo de México, por eso va la iniciativa, no es para coartar derechos. La senadora ya se pronunció y comparto su mensaje. De alguna manera se ve afectada, pero no está imposibilitada”, expresó Del Bosque.

Precisó, sin embargo, que una eventual renuncia a la segunda nacionalidad sería una decisión personal de Guadiana Mandujano.

Del Bosque añadió que todavía falta tiempo para definir la ruta electoral de 2029 y señaló que, por ahora, Morena Coahuila está concentrado en la preparación para las elecciones de 2027, cuando se renovarán las presidencias municipales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Morena

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Cupo limitado para narcocandidatos

Morena: Cupo limitado para narcocandidatos
El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931

El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931
true

Certeza jurídica: si no existe, estamos en serios problemas
Elementos de la Policía Municipal acudieron a la UVM Campus Saltillo después del reporte por una presunta amenaza difundida entre estudiantes.

Amenaza de tiroteo alarma a comunidad de UVM Saltillo; revisan campus y descartan presencia de armas
Cecilia Guadiana confirmó que cuenta con doble nacionalidad al pronunciarse sobre la iniciativa que modificaría los requisitos para aspirar a una gubernatura.

‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila
Santos Laguna recibirá a Tigres en el Estadio Corona con la urgencia de cortar su racha de cinco derrotas en el Apertura 2026.

Santos vs Tigres: ¿romperán los Guerreros su pesadilla en casa?
Un lanzador móvil de misiles Patriot se exhibe en el exterior de la base militar de Fort Sill, cerca de Lawton, Oklahoma, el 21 de marzo de 2023.

Advierten que Estados Unidos padece de una ‘aguda escasez’ de misiles Patriot en Europa
Dean Roy, de 15 años, repone el expositor de refrescos en la pizzería de sus padres en Stowe, Vermont. Dean figurará en la boleta electoral de noviembre como candidato a gobernador por un tercer partido.

Conoce al adolescente que se postuló para gobernador de Vermont y está listo para causar ‘impacto’