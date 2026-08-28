Doble nacionalidad no impediría a Cecilia Guadiana buscar gubernatura: Morena Coahuila

El dirigente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, respaldó la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer como requisito la nacionalidad mexicana exclusiva para quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura. Aseguró que, de aprobarse, la medida no eliminaría las posibilidades de la senadora Cecilia Guadiana de contender en el futuro por el Gobierno de Coahuila. La Presidenta de México anunció esta semana el envío de la propuesta al Congreso de la Unión, con la que se plantea que quienes busquen contender por estos cargos y cuenten con otra nacionalidad deban renunciar a ella.

Sheinbaum abordó el tema al referirse al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense. La mandataria argumentó que, a su consideración, quienes aspiren a encabezar el país o una entidad deben tener exclusivamente la nacionalidad mexicana por un principio de soberanía. Aunque todavía falta tiempo para la definición de candidaturas rumbo a la elección de 2029, cuando Coahuila renovará la gubernatura, el nombre de Cecilia Guadiana Mandujano ha figurado entre los perfiles de Morena mencionados en el ámbito local para una eventual candidatura. La senadora, quien nació en Laredo, Texas, y cuenta con doble nacionalidad, manifestó previamente que actualmente su responsabilidad se encuentra en el Senado y expresó su respaldo al proyecto encabezado por Sheinbaum. “NO ESTÁ IMPOSIBILITADA” Al respecto, Del Bosque consideró que la iniciativa no cerraría necesariamente la posibilidad de que Guadiana Mandujano buscara posteriormente la gubernatura. “Estamos de acuerdo con la iniciativa. Vamos a esperar la decisión en las cámaras, pero no es un impedimento; si hay alguien que tiene doble nacionalidad y quiere ser Gobernador o Presidente, lo único que se les pide es que renuncien a la segunda nacionalidad”, dijo.

El dirigente estatal sostuvo que la propuesta busca que quienes encabecen un estado o el país mantengan exclusivamente la nacionalidad mexicana. “Creemos que las personas que representan a un estado o al país deben dejar claro que su única lealtad está con el pueblo de México, por eso va la iniciativa, no es para coartar derechos. La senadora ya se pronunció y comparto su mensaje. De alguna manera se ve afectada, pero no está imposibilitada”, expresó Del Bosque. Precisó, sin embargo, que una eventual renuncia a la segunda nacionalidad sería una decisión personal de Guadiana Mandujano. Del Bosque añadió que todavía falta tiempo para definir la ruta electoral de 2029 y señaló que, por ahora, Morena Coahuila está concentrado en la preparación para las elecciones de 2027, cuando se renovarán las presidencias municipales.