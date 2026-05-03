Rubén Moreira: México enfrenta crisis de movilidad por falta de planeación

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    Rubén Moreira: México enfrenta crisis de movilidad por falta de planeación
    El diputado Rubén Moreira atribuyó la crisis de movilidad a decisiones del Gobierno federal durante un programa de análisis. CORTESÍA

El legislador atribuyó los problemas a decisiones del Gobierno federal; especialistas señalaron fallas en Metro, AIFA y proyectos ferroviarios

El diputado federal Rubén Moreira Valdez afirmó que México enfrenta una crisis en materia de movilidad y transporte, la cual atribuyó a la falta de planeación e inversión por parte del Gobierno federal.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, el legislador señaló que trasladarse en el país se ha vuelto cada vez más complicado, tanto por aire como por tierra.

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“Es difícil volar porque hay pocas líneas aéreas y falta conectividad; el AIFA no ha resuelto el problema y el Aeropuerto de la Ciudad de México enfrenta serias deficiencias”, dijo.

En cuanto al transporte terrestre, Moreira aseguró que viajar por carretera implica riesgos por inseguridad y falta de mantenimiento, al mencionar tramos como la carretera 57 y la México–Veracruz.

Sobre el sistema ferroviario y de acuerdo con su postura, las inversiones recientes no responden a las necesidades del país, al tiempo que cuestionó proyectos como el tren hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

“Se anunció inicialmente con un costo cercano a 12 mil millones de pesos y terminó costando alrededor de 24 mil millones, con más de cuatro años de retraso”, afirmó.

En el mismo espacio, el abogado Miguel Ángel Sulub señaló que el tren al AIFA presenta inconsistencias en su ejecución y dudas sobre su rentabilidad, además de mencionar que el número de unidades en operación no coincide con lo anunciado.

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Según Sulub, en el caso del tren ligero en Campeche, la inversión no se ha traducido en alta demanda y ha implicado costos mayores para los usuarios.

Por su parte, el economista Mario Di Costanzo afirmó que el Metro de la Ciudad de México presenta rezagos, al señalar que no hay suficiente inversión en mantenimiento ni modernización.

En ese contexto, Moreira sostuvo que el problema de movilidad impacta directamente en la vida cotidiana, ya que, según dijo, en varias ciudades el transporte público es caro o insuficiente.

Finalmente, el legislador indicó que, desde su perspectiva, sin un sistema de transporte eficiente se limita el acceso de la población a empleo, educación y servicios.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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