‘No soy capo, no soy narco’: reviven entrevista de Rocha Moya diálogo con el narco, tras acusaciones de EU

En el contexto de alta tensión sobre que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas fueron acusadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico, el periodista Carlos Loret de Mola compartió en sus redes sociales un fragmento de una entrevista publicada el 21 de abril de 2021, que ha reavivado el debate sobre la postura del mandatario frente al crimen organizado. SIN NEGATIVA A MEDIAR CON EL NARCO El video difundido por Loret de Mola muestra al entonces candidato siendo cuestionado sobre un posible acercamiento con Ismael ‘El Mayo’ Zambada o los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La respuesta, que hoy cobra una nueva relevancia ante las solicitudes de captura internacional, fue directa: “¿Hay que coordinarse con el narco?”, cuestionó Carlos Loret de Mola, y el morenista respondió: “hay que buscar una forma de hacerlo”, señaló en la charla. “Los gobiernos en general niegan cualquier acercamiento o platica con los delincuentes, sin embargo, hay una cosa, los contactos se hacen de personeros del gobierno con el narcotráfico, con los delincuentes, en ese sentido de coordinarse hay que diseñar una política de estado”, agregó el morenista.

“Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. No tengo una negativa desde ahora”. Rocha Moya condicionó cualquier interacción a una “estrategia que le dé cabida a esto”, argumentando que un gobernador no puede establecer criterios de esa índole “olvidándose del contexto nacional”. El entonces candidato morenista a la gubernatura de Sinaloa aseguró que “no soy capo, no soy narco”, hoy en día, el Gobernador con licencia es acusado por el Departamento de Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con el Cártel de Sinaloa, sobre todo con la facción de ‘Los Chapitos’, quienes operaron robo de urnas y secuestro de candidatos opositores durante las elecciones de 2021. Durante la charla, el mandatario sinaloense defendió su origen y su trayectoria personal al declarar: “Finalmente yo soy de Badiraguato, no soy capo, no soy narco. Ya a mi edad no creo que me convenga cambiar de giro”. No obstante, subrayó la necesidad de “quitarnos la hipocresía de la cara” y explorar nuevas rutas, incluyendo la legalización de ciertas sustancias, para enfrentar la realidad del estado.

NARCOACUSACIÓN Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de EU hizo pública la acusación en contra de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; el senador de Morena por ese estado Enrique Inzunza Cázarez; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, entre otros funcionarios estatales; a quienes se les acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente la fracción de ‘Los Chapitos’. Ante la acusación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la recepción de solicitudes de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa; a lo que de acuerdo con el marco normativo de la Ley de Extradición Internacional, la cancillería turnó la información a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe la viabilidad jurídica de estas peticiones. No obstante, la SRE puntualizó que, tras una revisión preliminar, los documentos “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” y anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada estadounidense por la filtración de esta información confidencial.

¿QUÉ HA INVESTIGADO LA FGR? FGR informó que habrá una investigación para determinar si hay datos de prueba que sostengan la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, luego de los señalamientos por vínculos con el Cártel de Sinaloa. En un mensaje a medios, Ulises Lara López, vocero de la FGR, respondió que se analizará la investigación recibida del Departamento de Estado de EU con la finalidad de ver si existen los elementos probatorios necesarios para detener y extraditar al vecino país del norte al mandatario estatal morenista y los jefes policiacos señalados. “Esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión“, puntualizó el representante de la FGR. Lara López anunció que la FGR empezará paralelamente una investigación para verificar que la investigación del Departamento de Justicia y de la DEA esté sustentada para solicitar la detención. Por lo que la extradición de Rubén Rocha Moya, junto a nueve funcionarios de alto rango en el Gobierno de Sinaloa únicamente sucederá si existen las prueba suficientes en el marco de las leyes mexicanas; agregando que la solicitud actual “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.

Dijo que la ley mexicana en la materia, señala que para una orden de aprehensión se deben presentar pruebas. ”Como es del conocimiento público, la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito”. Indicó que el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de nuestro país. La revisión de los documentos estará a cargo de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, ya que la legislación de México refiere que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostentan dichos cargos. No obstante, el 1 de mayo la FGR sostuvo que no existen elementos para detener de forma provisional al gobernador y los otros nueve señalados. Raúl Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada en Control Competencial de la FGR, informó que solicitarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores gestionar ante autoridades estadounidenses una ampliación de información. Jiménez afirmó que “no se trata de un procedimiento de extradición formal como tal, sino de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición”, al explicar el alcance del trámite recibido. El funcionario señaló que la detención provisional “constituye una restricción a los derechos humanos” y sostuvo que, en la solicitud revisada, “no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia”

ROCHA MOYA PIDE LICENCIA Rocha Moya pidió licencia temporal al Gobierno de Sinaloa, en medio de las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos. “Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras, lo digo clara y contundentemente, son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra (...) A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré y eso lo demostraré con firmeza en el momento en que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”, afirmó en rueda de prensa. A la par, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, solicitó licencia a su cargo, luego de que Rocha hiciera lo mismo. Estas solicitudes de licencia se dan a un par de días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha, Gámez y a otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por narcotráfico y posesión de armas. La figura de Rocha Moya permanece bajo el escrutinio público no solo por el proceso legal en curso, sino por sus propias palabras que, según el análisis periodístico, admitían la necesidad de “coordinarse” o tener una “mayor apertura” con los actores del narcotráfico en Sinaloa.

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