Ramos Arizpe: empresarios reconocen impacto económico y social de la Ruta Estudiantil Gratuita

RAMOS ARIZPE, COAH.- A un año de su puesta en marcha, la Ruta Estudiantil Gratuita se ha consolidado como un programa que fortalece la movilidad de estudiantes y trabajadores, al tiempo que genera beneficios para la economía familiar y el desarrollo productivo de Ramos Arizpe, coincidieron representantes del sector empresarial. Impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, el programa realiza más de 60 mil traslados mensuales y recorre alrededor de 40 mil kilómetros cada mes, conectando a estudiantes y usuarios con instituciones educativas, centros de trabajo y diversos puntos estratégicos del municipio.

“Definitivamente en Canacintra sabemos que la competitividad de los municipios y estados está ligada directamente a la movilidad que tienen los trabajadores y los estudiantes. Esta ruta, además de ser gratuita, permite el acceso a las principales escuelas del municipio y también a importantes empresas de la región cuya derrama es importante; es un acierto y creo que este programa incide directamente en la economía de los ramosarizpenses”, manifestó. En el mismo sentido, el delegado de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ramos Arizpe, Mario Alejandro Aguirre Rangel, señaló que el sistema de transporte gratuito representa un respaldo para estudiantes y trabajadores, al eliminar un gasto importante para las familias.

“Contar con un sistema de transporte gratuito fortalece la movilidad de los estudiantes y también de los trabajadores. Es un buen acierto de nuestro alcalde Tomás Gutiérrez, porque brinda una manera eficaz y eficiente de moverse por Ramos Arizpe y sus puntos más importantes; lo más importante es que es sin costo y ayuda a la población a eliminar un gasto que representa una parte importante de su sueldo. Le reconocemos esta acción”, indicó.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Coahuila, Isidoro García Reyes, destacó que el programa representa un beneficio que trasciende la movilidad. “Es un programa con un alto sentido social que fortalece la dinámica económica de Ramos Arizpe y refleja una visión de futuro en favor de la comunidad”, expresó. El dirigente empresarial explicó que, al reducir el gasto destinado al transporte, las familias pueden destinar mayores recursos a otros bienes y servicios, además de facilitar el acceso de estudiantes a sus instituciones educativas y de trabajadores a sus centros laborales. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, afirmó que la movilidad es un factor determinante para la competitividad de las ciudades y reconoció los beneficios del programa. “Definitivamente en Canacintra sabemos que la competitividad de los municipios y estados está ligada directamente a la movilidad que tienen los trabajadores y los estudiantes. Esta ruta, además de ser gratuita, permite el acceso a las principales escuelas del municipio y también a importantes empresas de la región cuya derrama es importante; es un acierto y creo que este programa incide directamente en la economía de los ramosarizpenses”, manifestó. En el mismo sentido, el delegado de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ramos Arizpe, Mario Alejandro Aguirre Rangel, señaló que el sistema de transporte gratuito representa un respaldo para estudiantes y trabajadores, al eliminar un gasto importante para las familias.

“Contar con un sistema de transporte gratuito fortalece la movilidad de los estudiantes y también de los trabajadores. Es un buen acierto de nuestro alcalde Tomás Gutiérrez, porque brinda una manera eficaz y eficiente de moverse por Ramos Arizpe y sus puntos más importantes; lo más importante es que es sin costo y ayuda a la población a eliminar un gasto que representa una parte importante de su sueldo. Le reconocemos esta acción”, indicó.