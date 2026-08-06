Reconocen instituciones educativas beneficios de la Ruta Estudiantil Gratuita de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- A un año de su puesta en marcha, la Ruta Estudiantil Gratuita se consolidó como una de las principales herramientas de apoyo para la comunidad estudiantil de Ramos Arizpe, al recibir el reconocimiento de rectores y directivos de instituciones de educación Superior, quienes coincidieron en que el programa facilita el acceso a las aulas, fortalece la permanencia escolar y alivia la carga económica de miles de familias. Actualmente, el servicio realiza más de 60 mil traslados al mes y suma cerca de 800 mil usuarios transportados al año, enlazando instituciones educativas, centros de trabajo y diversos puntos estratégicos de Ramos Arizpe.

La rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), Alma Aleida López Barrón, afirmó que este esquema representa un avance importante para ampliar las oportunidades de acceso a la educación y disminuir factores que pueden derivar en la deserción escolar. Indicó que contar con un sistema de transporte gratuito permite que los estudiantes tengan mayores facilidades para trasladarse diariamente a sus centros de estudio, al tiempo que beneficia también al personal universitario. “Es un programa que fortalece la igualdad de oportunidades para las juventudes. Debemos generar las condiciones para que los jóvenes permanezcan en las aulas, y la movilidad es una de ellas”, expresó. La rectora recordó que la comunidad de la UPRA buscó durante años una alternativa de esta naturaleza, por lo que consideró que la consolidación del servicio representa el cumplimiento de una demanda histórica para la institución.

MOVILIDAD QUE IMPULSA LA PERMANENCIA ESCOLAR Por su parte, el rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), Sergio Guadarrama Cortez, destacó que más de 800 estudiantes y trabajadores de esa institución utilizan el programa, lo que ha permitido reducir un gasto cotidiano que anteriormente representaba una barrera para muchas familias. Señaló que el beneficio permite a los jóvenes enfocar sus esfuerzos en su preparación académica, al eliminar parte de los costos asociados con el traslado diario. En tanto, el director del Instituto Miguel Ángel Rodríguez Calderón (IMARC), Omar Torres Vázquez, subrayó que la movilidad constituye un factor esencial para garantizar el acceso a la educación y consideró que el servicio representa un ahorro significativo para los estudiantes.

Explicó que, al ubicarse la ruta cerca del plantel, una parte importante de la comunidad educativa ya hace uso del transporte, lo que ha generado un impacto positivo en la economía familiar y en la asistencia a clases. Los representantes de las instituciones coincidieron en que este programa no solo reduce los gastos de traslado, sino que también crea mejores condiciones para que más jóvenes continúen sus estudios y desarrollen su proyecto de vida. Al cumplir su primer año de operación, la Ruta Estudiantil Gratuita mantiene un flujo superior a los 60 mil viajes mensuales y se consolida como una estrategia de movilidad que amplía las oportunidades de acceso a la educación para estudiantes y trabajadores de Ramos Arizpe.

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