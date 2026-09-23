Abejas obligan a evacuar secundaria en Nueva Rosita, Coahuila

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    Abejas obligan a evacuar secundaria en Nueva Rosita, Coahuila
    Más de 300 estudiantes fueron retirados del plantel tras registrarse ataques y detectarse varios enjambres en distintas áreas de la escuela, en Nueva Rosita, Coahuila. ESPECIAL

Algunos alumnos sufrieron picaduras, aunque no se reportaron lesiones graves; especialistas retirarán los enjambres a la brevedad

NUEVA ROSITA, COAH.- Un enjambre de abejas provocó la evacuación de más de 300 estudiantes de la Secundaria Técnica No. 51 “Julio Galán Romo”, luego de que la presencia de los insectos representara un riesgo para alumnos y personal del plantel, en Nueva Rosita, Coahuila.

El incidente ocurrió después del horario de recreo, cuando la actividad de las abejas se incrementó en distintas áreas de la escuela. Ante la posibilidad de que los estudiantes fueran atacados, directivos determinaron suspender las actividades y adelantar la salida alrededor de las 11:00 horas.

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Maestros y personal administrativo comenzaron a comunicarse con los padres de familia para informarles sobre la situación y solicitarles que acudieran por sus hijos. La salida se realizó como medida preventiva mientras se evaluaban las condiciones del plantel.

De acuerdo con testimonios recabados, desde días anteriores se habían detectado enjambres en diferentes puntos de la secundaria, principalmente en las inmediaciones del área de dirección. La situación se complicó cuando algunos estudiantes se acercaron a los insectos y, según los reportes, esto habría provocado que varias abejas reaccionaran y comenzaran a atacar.

Algunos alumnos sufrieron picaduras, aunque hasta el momento no se reportan consecuencias de gravedad. El desalojo permitió retirar a los estudiantes del área de riesgo y evitar una mayor exposición.

La Secundaria Técnica No. 51 “Julio Galán Romo” es un plantel público de turno matutino ubicado en la colonia Independencia de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas, de acuerdo con la ficha de la Secretaría de Educación de Coahuila.

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Tras la evacuación, autoridades educativas y personal de mantenimiento permanecieron en las instalaciones para inspeccionar el plantel e identificar los puntos donde pudieran encontrarse más colonias de abejas.

La prioridad es retirar los enjambres mediante personal especializado antes de permitir el regreso de los alumnos. De acuerdo con información proporcionada a padres de familia, existe la posibilidad de que las actividades se reanuden el lunes 28 de septiembre, aunque esto dependerá de que las instalaciones sean consideradas seguras.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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