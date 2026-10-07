Adolescente manda al hospital a compañero de clase tras lesionarlo en el pecho, en Nueva Rosita

La intervención de las corporaciones de seguridad derivó en la detención de otro menor, señalado como probable responsable.

NUEVA ROSITA, COAH.- Un adolescente de 14 años fue hospitalizado con una agresión que le provocó neumotórax izquierdo después de una presunta agresión de otro compañero de clase en las inmediaciones de la Secundaria Técnica 51 Julio Galán Romo, en Nueva Rosita , Coahuila.

El estudiante recibió atención en la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde los médicos establecieron el diagnóstico. El reporte disponible este miércoles sobre su condición lo ubica estable, mientras continúa bajo atención por las lesiones sufridas.

El caso movilizó a elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Municipal, quienes participaron en las primeras diligencias después de conocer lo ocurrido. Ambas corporaciones intervinieron en la localización y detención del adolescente señalado.

De acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía General del Estado, el presunto responsable también es menor de edad. El Ministerio Público mantiene la recopilación de datos de prueba para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar su situación jurídica.

Las actuaciones se concentran en establecer cómo sucedieron los hechos y la participación del detenido. La investigación busca reunir los elementos necesarios para avanzar en la judicialización del expediente por las lesiones que llevaron al estudiante al hospital.