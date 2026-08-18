Advierten por aumento de serpientes cerca de viviendas durante la canícula, en Coahuila

José Antonio Dávila Paulín, encargado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), señaló que durante la canícula se incrementa la actividad de reptiles, insectos y arácnidos, por lo que algunos ejemplares pueden acercarse a zonas habitacionales en busca de refugio o condiciones más favorables.

SABINAS, COAH.- Autoridades ambientales y cuerpos de emergencia advirtieron sobre un aumento en los encuentros con serpientes y otros animales silvestres durante la temporada de altas temperaturas, principalmente en municipios de la Región Carbonífera y otras zonas de Coahuila .

Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz figuran entre los municipios donde se han recibido reportes de este tipo. Ante ello, se recomienda mantener patios, jardines, solares y terrenos libres de maleza, basura, escombro y objetos que puedan servir como escondite para estos animales.

Los llamados de atención coinciden con varios avistamientos registrados recientemente en distintos puntos del estado. Los reportes recientes muestran que el fenómeno no se limita a una sola región.

En Sabinas, el pasado 6 de julio, una serpiente sorprendió a trabajadores de un cine y provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

En Monclova, el pasado 21 de julio, Bomberos atendieron el reporte de una serpiente que ingresó a una vivienda de la colonia Pedregal de San Ángel.

En Saltillo, durante julio se difundieron varios avistamientos. El 23 de julio se reportó una serpiente en la vía pública, mientras que el 24 de julio Protección Civil y Bomberos capturaron una pitón de gran tamaño en calles del Centro. La presencia del ejemplar llamó la atención debido a que esta especie no es originaria de México.

En Allende se han registrado al menos dos reportes recientes. El 31 de julio, una serpiente fue localizada dentro de una vivienda de la colonia Santa Cruz y posteriormente liberada en una zona despoblada. El 15 de agosto, bomberos acudieron a otro domicilio del mismo sector, donde capturaron otro ejemplar sin que hubiera personas lesionadas.

En Piedras Negras, vecinos alertaron el 11 de agosto sobre la presencia de víboras en las inmediaciones del arroyo El Soldado, en un aparente “nido” de víboras de cascabel.