Advierten por aumento de serpientes cerca de viviendas durante la canícula, en Coahuila

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Sabinas
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    Advierten por aumento de serpientes cerca de viviendas durante la canícula, en Coahuila
    En las últimas semanas se han documentado serpientes dentro de viviendas de Allende y Monclova, además de reportes en la Región Carbonífera. ARCHIVO

Sabinas, Saltillo, Piedras Negras, Monclova, Allende, Múzquiz y San Juan de Sabinas figuran entre los municipios con más reportes de fauna silvestre en los últimos días

SABINAS, COAH.- Autoridades ambientales y cuerpos de emergencia advirtieron sobre un aumento en los encuentros con serpientes y otros animales silvestres durante la temporada de altas temperaturas, principalmente en municipios de la Región Carbonífera y otras zonas de Coahuila.

José Antonio Dávila Paulín, encargado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), señaló que durante la canícula se incrementa la actividad de reptiles, insectos y arácnidos, por lo que algunos ejemplares pueden acercarse a zonas habitacionales en busca de refugio o condiciones más favorables.

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Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz figuran entre los municipios donde se han recibido reportes de este tipo. Ante ello, se recomienda mantener patios, jardines, solares y terrenos libres de maleza, basura, escombro y objetos que puedan servir como escondite para estos animales.

Los llamados de atención coinciden con varios avistamientos registrados recientemente en distintos puntos del estado. Los reportes recientes muestran que el fenómeno no se limita a una sola región.

En Sabinas, el pasado 6 de julio, una serpiente sorprendió a trabajadores de un cine y provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

En Monclova, el pasado 21 de julio, Bomberos atendieron el reporte de una serpiente que ingresó a una vivienda de la colonia Pedregal de San Ángel.

En Saltillo, durante julio se difundieron varios avistamientos. El 23 de julio se reportó una serpiente en la vía pública, mientras que el 24 de julio Protección Civil y Bomberos capturaron una pitón de gran tamaño en calles del Centro. La presencia del ejemplar llamó la atención debido a que esta especie no es originaria de México.

En Allende se han registrado al menos dos reportes recientes. El 31 de julio, una serpiente fue localizada dentro de una vivienda de la colonia Santa Cruz y posteriormente liberada en una zona despoblada. El 15 de agosto, bomberos acudieron a otro domicilio del mismo sector, donde capturaron otro ejemplar sin que hubiera personas lesionadas.

En Piedras Negras, vecinos alertaron el 11 de agosto sobre la presencia de víboras en las inmediaciones del arroyo El Soldado, en un aparente “nido” de víboras de cascabel.

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Mientras que en Múzquiz, el 13 de agosto, un adolescente de 14 años fue mordido por una serpiente cuando caminaba hacia su domicilio en la colonia Morelos. Bomberos y Protección Civil buscaron al ejemplar, pero no lograron localizarlo. El menor fue trasladado para recibir atención médica.

Ante estos casos, especialistas recomiendan no intentar capturar ni matar serpientes, mantener patios y terrenos libres de maleza, basura, piedras y madera acumulada, y solicitar apoyo de Protección Civil o Bomberos cuando aparezca un ejemplar.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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