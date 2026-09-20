Alcalde de Sabinas desata polémica en redes sociales por declaraciones del concierto de María José

ANTONIO SANTOS SABINAS, COAH.- La presentación de María José en la Feriexpo Sabinas 2026 no solo reunió a cientos de asistentes y registró lleno total, sino que también abrió un debate en redes sociales luego de que el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren expresara públicamente su preferencia personal por la cantante frente a Yuridia. El concierto de María José se realizó el viernes 18 de septiembre como parte de la cartelera de la feria, que se desarrolla del 11 al 20 de septiembre. Durante la presentación, el público acompañó a la artista con coros y disfrutó de algunos de los principales éxitos de su trayectoria.

ANTONIO SANTOS SABINAS, COAH.- La presentación de María José en la Feriexpo Sabinas 2026 no solo reunió a cientos de asistentes y registró lleno total, sino que también abrió un debate en redes sociales luego de que el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren expresara públicamente su preferencia personal por la cantante frente a Yuridia. El concierto de María José se realizó el viernes 18 de septiembre como parte de la cartelera de la feria, que se desarrolla del 11 al 20 de septiembre. Durante la presentación, el público acompañó a la artista con coros y disfrutó de algunos de los principales éxitos de su trayectoria.

SABINAS, COAH.- La presentación de María José en la Feriexpo Sabinas 2026 no solo reunió a cientos de asistentes y registró lleno total, sino que también abrió un debate en redes sociales luego de que el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren expresara públicamente su preferencia personal por la cantante frente a Yuridia. El concierto de María José se realizó el viernes 18 de septiembre como parte de la cartelera de la feria, que se desarrolla del 11 al 20 de septiembre. Durante la presentación, el público acompañó a la artista con coros y disfrutó de algunos de los principales éxitos de su trayectoria. Al finalizar el espectáculo, el presidente municipal entregó un reconocimiento a María José y destacó el resultado de la presentación, a la que calificó como un éxito y un espectáculo que cumplió con las expectativas del público. En el video que circula en redes sociales, y que apunta hacia la pantalla gigante instalada en el escenario del concierto, aparece el Alcalde a un lado del artista elogiando su actuación. “Estabas entre Yuridia y tú, y no me equivoqué. ¡Mejor, mil veces mejor que Yuridia! Bendiciones...” dice supuestamente el Alcalde en el video que circula en redes sociales. Este domingo, en su página de Facebook, el Alcalde publicó un video en el que asegura que, a la hora del concierto, él se encontraba en su casa dormido y que todo es creación con inteligencia artificial. “Mi pregunta es: ¿Cómo pude haber salido yo en un video ayer (sábado) pisteando y bailando en una fiesta si yo estaba dormido? ¡hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial!” Sin embargo, en una siguiente publicación en su muro personal de Facebook publica un video de la actuación de María José y declara que disfrutó de una gran noche de concierto. “¡Qué chulada de noche vivimos en la Feriexpo Sabinas 2026, raza! María José se lució en el escenario y puso a cantar a todo Sabinas a una sola voz. Llenazo total, ambientazo y pura buena vibra de nuestra gente. ¡Qué gran concierto!”, publicó “Chano” Díaz. Los comentarios no se dejaron esperar en las redes sociales, criticando la participación del mandatario municipal en el cierre del concierto. “Yuridia si vez este video disculpe a ‘Chano’ Díaz, no sabía lo que estaba diciendo, se le pasaron las copas, cantas hermoso”, comentó la internauta Alondra Ale López. La presentación de María José fue uno de los números principales de la programación de Feriexpo Sabinas 2026, junto con artistas como Los Invasores de Nuevo León, Marca Registrada, La Firma y La Casetera. La cartelera fue presentada oficialmente por el alcalde y el Comité de Feriexpo. El concierto también destacó por la participación del público, particularmente mujeres que corearon varias canciones de la intérprete y acompañaron buena parte del espectáculo. Mientras el debate continúa en plataformas digitales, la presentación de María José registró una alta asistencia y recibió un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Sabinas. La comparación con Yuridia corresponde a una valoración personal expresada por el Alcalde y no a una medición oficial de convocatoria entre ambas artistas.

SABINAS, COAH.- La presentación de María José en la Feriexpo Sabinas 2026 no solo reunió a cientos de asistentes y registró lleno total, sino que también abrió un debate en redes sociales luego de que el alcalde José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren expresara públicamente su preferencia personal por la cantante frente a Yuridia.

El concierto de María José se realizó el viernes 18 de septiembre como parte de la cartelera de la feria, que se desarrolla del 11 al 20 de septiembre. Durante la presentación, el público acompañó a la artista con coros y disfrutó de algunos de los principales éxitos de su trayectoria.

Al finalizar el espectáculo, el Presidente Municipal entregó un reconocimiento a María José y destacó el resultado de la presentación, a la que calificó como un éxito y un espectáculo que cumplió con las expectativas del público. En el video que circula en redes sociales, y que apunta hacia la pantalla gigante instalada en el escenario del concierto, aparece el Alcalde a un lado del artista elogiando su actuación. “Estabas entre Yuridia y tú, y no me equivoqué. ¡Mejor, mil veces mejor que Yuridia! Bendiciones...” dice supuestamente el Alcalde en el video que circula en redes sociales. Este domingo, en su página de Facebook, el Alcalde publicó un video en el que asegura que, a la hora del concierto, él se encontraba en su casa dormido y que todo es creación con inteligencia artificial. “Mi pregunta es: ¿Cómo pude haber salido yo en un video ayer (sábado) pisteando y bailando en una fiesta si yo estaba dormido? ¡hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial!”, cuestiona “Chano” Díaz.

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Sin embargo, en una siguiente publicación en su muro personal de Facebook publica un video de la actuación de María José y declara que disfrutó de una gran noche de concierto. “¡Qué chulada de noche vivimos en la Feriexpo Sabinas 2026, raza! María José se lució en el escenario y puso a cantar a todo Sabinas a una sola voz. Llenazo total, ambientazo y pura buena vibra de nuestra gente. ¡Qué gran concierto!”, publicó “Chano” Díaz. Los comentarios no se dejaron esperar en las redes sociales, criticando la participación del mandatario municipal en el cierre del concierto. “Yuridia si vez este video disculpe a ‘Chano’ Díaz, no sabía lo que estaba diciendo, se le pasaron las copas, cantas hermoso”, comentó la internauta Alondra Ale López. La presentación de María José fue uno de los números principales de la programación de Feriexpo Sabinas 2026, junto con artistas como Los Invasores de Nuevo León, Marca Registrada, La Firma y La Casetera. La cartelera fue presentada oficialmente por el alcalde y el Comité de Feriexpo. El concierto también destacó por la participación del público, particularmente mujeres que corearon varias canciones de la intérprete y acompañaron buena parte del espectáculo.

Mientras el debate continúa en plataformas digitales, la presentación de María José registró una alta asistencia y recibió un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Sabinas. La comparación con Yuridia corresponde a una valoración personal expresada por el Alcalde y no a una medición oficial de convocatoria entre ambas artistas.

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