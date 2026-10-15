Aprehenden a estudiante presunto agresor de compañero de clase en Nueva Rosita

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    Aprehenden a estudiante presunto agresor de compañero de clase en Nueva Rosita
    La agresión contra el estudiante ocurrió fuera de la Secundaria Técnica número 51 de Nueva Rosita. Diego Saúl Garduño informó del cumplimiento de una orden de aprehensión por este caso. CORTESÍA

El delegado de la Fiscalía en la Carbonífera informó que se ejecutó una orden de aprehensión por los hechos ocurridos cerca del plantel

NUEVA ROSITA, COAH.— El caso del estudiante de la Secundaria Técnica número 51 “Julio Galán Romo” agredido con arma blanca, avanzó a la autoridad judicial, luego del cumplimiento de una orden de aprehensión contra el presunto responsable, quien de Nueva Rosita fue llevado detenido a un centro de Saltillo.

Diego Saúl Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, informó de esta actuación dentro de la investigación por el ataque ocurrido en las inmediaciones de la institución educativa.

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El funcionario explicó que las diligencias comenzaron tras conocerse la agresión e incluyeron la recopilación de testimonios para reconstruir lo sucedido y establecer las circunstancias en que resultó lesionado el alumno.

La agresión ocurrió a la salida de clases, fuera de las instalaciones escolares. Los primeros reportes de la investigación señalaron que los involucrados habían tenido diferencias y que el conflicto derivó en un enfrentamiento en la vía pública.

Durante ese episodio, el presunto atacante habría utilizado una navaja con la que lesionó al estudiante en el costado izquierdo del pecho. La víctima recibió auxilio y fue trasladada a la Clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Nueva Rosita, para su atención.

El alumno posteriormente fue llevado a Monterrey para una valoración médica, de acuerdo con declaraciones del delegado difundidas el 14 de octubre. El seguimiento de su evolución forma parte de las actuaciones relacionadas con la investigación.

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Por su parte, el director de la secundaria, Adolfo Franco Martínez, había precisado que los hechos sucedieron fuera del perímetro escolar y que el personal no tuvo conocimiento inmediato del ataque. La madre del estudiante presentó una denuncia para exigir el esclarecimiento de la agresión y la reparación del daño.

En relación con la seguridad escolar, Garduño Guzmán señaló que se mantiene la coordinación con instituciones educativas para fortalecer las labores de vigilancia, proximidad y prevención en los planteles de la Región Carbonífera.

Indicó que, por instrucciones de la Fiscalía, se busca ampliar la comunicación con las comunidades escolares y desarrollar encuentros con distintas instituciones para atender situaciones de riesgo y prevenir hechos de violencia entre estudiantes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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