Aseguran a mujer por daños a un automóvil en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAHUILA.— Una mujer fue asegurada por elementos de Seguridad Pública Municipal tras un reporte por daños al parabrisas de un automóvil en el barrio El Cuartel, durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre, en el Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila.

El hecho se registró en la calle Diagonal M. Acosta. Los agentes acudieron después de recibir un aviso por un “cristalazo”. El conductor, identificado como Leonardo, de 27 años, declaró que se encontraba dentro de un Chevrolet Aveo guinda, modelo 2019, cuando una mujer lanzó un objeto contra la unidad.