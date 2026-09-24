Aseguran a mujer por daños a un automóvil en Múzquiz

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    Aseguran a mujer por daños a un automóvil en Múzquiz
    Policías municipales atendieron un reporte por daños a un automóvil en el barrio El Cuartel, en Múzquiz, Coahuila. CORTESÍA

Policías municipales acudieron al barrio tras recibir un aviso por daños al vehículo y detuvieron a mujer de 29 años

MÚZQUIZ, COAHUILA.— Una mujer fue asegurada por elementos de Seguridad Pública Municipal tras un reporte por daños al parabrisas de un automóvil en el barrio El Cuartel, durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre, en el Pueblo Mágico de Múzquiz, Coahuila.

El hecho se registró en la calle Diagonal M. Acosta. Los agentes acudieron después de recibir un aviso por un “cristalazo”. El conductor, identificado como Leonardo, de 27 años, declaró que se encontraba dentro de un Chevrolet Aveo guinda, modelo 2019, cuando una mujer lanzó un objeto contra la unidad.

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La mujer asegurada fue identificada como Wendy Nataly, de 29 años. El señalamiento sobre el lanzamiento de la piedra procede del relato del afectado; corresponde a las autoridades establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad.

La versión que circula en redes sociales menciona ataques contra varios vehículos. Sin embargo, la información disponible describe daños a un solo automóvil.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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