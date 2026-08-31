Atiende Municipio de Sabinas quejas por maleza y falta de limpieza en CBTis 20

El presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren acudió este lunes a las instalaciones del bachillerato luego de que en los últimos días se difundieran en redes sociales diversos señalamientos sobre el estado de las áreas verdes y espacios comunes.

SABINAS, COAH.- Las quejas de padres de familia por la acumulación de maleza y las condiciones de limpieza en el CBTis 20 llevaron al Ayuntamiento de Sabinas , Coahuila, a enviar al plantel cuadrillas municipales para realizar labores de mantenimiento.

Durante una transmisión desde el lugar, explicó que decidió atender personalmente la situación y conocer las necesidades del plantel.

Las cuadrillas municipales iniciaron trabajos de limpieza y retiro de maleza en las instalaciones. De acuerdo con el alcalde, estas labores tendrán continuidad mediante recorridos periódicos, con el objetivo de evitar que las áreas verdes vuelvan a presentar condiciones de abandono.

Durante su visita, Díaz Iribarren sostuvo también un encuentro con directivos del CBTis 20, ante quienes ofreció mantener la colaboración del Ayuntamiento en las tareas que puedan realizarse desde el ámbito municipal.

La intervención ocurre después de que padres de familia utilizaran las redes sociales para expresar su inconformidad por las condiciones del plantel. Los señalamientos pusieron nuevamente sobre la mesa el mantenimiento de los espacios escolares y la responsabilidad de las distintas instancias que intervienen en su conservación.