Atiende Municipio de Sabinas quejas por maleza y falta de limpieza en CBTis 20

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    Atiende Municipio de Sabinas quejas por maleza y falta de limpieza en CBTis 20
    Cuadrillas municipales de Sabinas, Coahuila, realizaron labores de limpieza y retiro de maleza en las instalaciones del CBTis 20, luego de los reportes de padres de familia. CORTESÍA

El Alcalde acudió al plantel a supervisar los trabajos, tras los señalamientos difundidos por padres de familia en redes sociales

SABINAS, COAH.- Las quejas de padres de familia por la acumulación de maleza y las condiciones de limpieza en el CBTis 20 llevaron al Ayuntamiento de Sabinas, Coahuila, a enviar al plantel cuadrillas municipales para realizar labores de mantenimiento.

El presidente municipal José Feliciano “Chano” Díaz Iribarren acudió este lunes a las instalaciones del bachillerato luego de que en los últimos días se difundieran en redes sociales diversos señalamientos sobre el estado de las áreas verdes y espacios comunes.

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Durante una transmisión desde el lugar, explicó que decidió atender personalmente la situación y conocer las necesidades del plantel.

Las cuadrillas municipales iniciaron trabajos de limpieza y retiro de maleza en las instalaciones. De acuerdo con el alcalde, estas labores tendrán continuidad mediante recorridos periódicos, con el objetivo de evitar que las áreas verdes vuelvan a presentar condiciones de abandono.

Durante su visita, Díaz Iribarren sostuvo también un encuentro con directivos del CBTis 20, ante quienes ofreció mantener la colaboración del Ayuntamiento en las tareas que puedan realizarse desde el ámbito municipal.

La intervención ocurre después de que padres de familia utilizaran las redes sociales para expresar su inconformidad por las condiciones del plantel. Los señalamientos pusieron nuevamente sobre la mesa el mantenimiento de los espacios escolares y la responsabilidad de las distintas instancias que intervienen en su conservación.

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El Alcalde recorrió las instalaciones y dialogó con estudiantes, quienes se acercaron durante la visita. El Municipio informó que mantendrá las labores de limpieza en el plantel como parte de las acciones de mantenimiento que realiza en distintos espacios públicos de Sabinas.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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