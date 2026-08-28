Esterilizan a 200 perros y gatos en jornada de salud animal en Sabinas, Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Sabinas
/
    Esterilizan a 200 perros y gatos en jornada de salud animal en Sabinas, Coahuila
    Más de 100 perros y gatos fueron esterilizados durante el primer día de la jornada realizada en la Región Carbonífera en Sabinas, Coahuila. CORTESÍA

La campaña busca contener la reproducción descontrolada de animales y reducir el número en situación de abandono

SABINAS, COAH.- La protección animal comienza a tomar fuerza como un asunto de salud pública en la Región Carbonífera, donde autoridades estatales y productores ganaderos unieron esfuerzos para realizar una jornada de esterilización que contempla 200 cirugías para perros y gatos, en Sabinas, Coahuila.

La estrategia es impulsada por la Secretaría de Salud de Coahuila, mediante la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Sabinas, en coordinación con la Sociedad Cooperativa de Ganaderos Organizados de Coahuila. Durante este viernes se efectuaron más de 100 procedimientos y para este sábado está programada una cantidad similar, con lo que se alcanzará la meta de 200 intervenciones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/como-desvio-genaro-garcia-luna-759-millones-de-dolares-del-erario-publico-uif-te-explica-su-esquema-de-fraude-OC23120817

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, señaló que estas acciones buscan ir más allá de atender a mascotas de manera individual, pues forman parte de una estrategia para contener el crecimiento descontrolado de la población canina y felina.

El funcionario destacó que, con esta nueva jornada, las campañas de este tipo se acercan a las mil esterilizaciones realizadas, un avance que consideró relevante tanto para el bienestar animal como para la prevención de problemas que terminan afectando a las comunidades.

La reducción de animales en situación de abandono es uno de los principales objetivos. Una menor reproducción significa también menos perros y gatos expuestos a las calles, donde pueden presentarse accidentes, agresiones, falta de alimento y condiciones que favorecen la transmisión de enfermedades.

Jiménez Villarreal relacionó además estas acciones con la salud de las familias, al señalar que el control de la población animal puede contribuir a disminuir riesgos asociados con enfermedades transmitidas de animales a personas, entre ellas la rickettsia.

La estrategia no quedaría limitada a las cirugías. Para septiembre se prevé realizar un foro de participación ciudadana que reúna a autoridades, organizaciones civiles y habitantes, con el propósito de discutir alternativas frente al abandono y el bienestar de los animales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-destinara-dinero-asegurado-en-caso-garcia-luna-para-escuelas-de-guerrero-son-58-millones-de-dolares-MB23118675

La intención es construir una respuesta conjunta a una problemática que requiere acciones permanentes y participación social, además de campañas periódicas de esterilización.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuidado Animal
Esterilización
protección de animales

Localizaciones


Sabinas

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Cupo limitado para narcocandidatos

Morena: Cupo limitado para narcocandidatos
El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931

El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931
true

Certeza jurídica: si no existe, estamos en serios problemas
Elementos de la Policía Municipal acudieron a la UVM Campus Saltillo después del reporte por una presunta amenaza difundida entre estudiantes.

Amenaza de tiroteo alarma a comunidad de UVM Saltillo; revisan campus y descartan presencia de armas
Cecilia Guadiana confirmó que cuenta con doble nacionalidad al pronunciarse sobre la iniciativa que modificaría los requisitos para aspirar a una gubernatura.

‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila
Santos Laguna recibirá a Tigres en el Estadio Corona con la urgencia de cortar su racha de cinco derrotas en el Apertura 2026.

Santos vs Tigres: ¿romperán los Guerreros su pesadilla en casa?
Un lanzador móvil de misiles Patriot se exhibe en el exterior de la base militar de Fort Sill, cerca de Lawton, Oklahoma, el 21 de marzo de 2023.

Advierten que Estados Unidos padece de una ‘aguda escasez’ de misiles Patriot en Europa
Dean Roy, de 15 años, repone el expositor de refrescos en la pizzería de sus padres en Stowe, Vermont. Dean figurará en la boleta electoral de noviembre como candidato a gobernador por un tercer partido.

Conoce al adolescente que se postuló para gobernador de Vermont y está listo para causar ‘impacto’