Esterilizan a 200 perros y gatos en jornada de salud animal en Sabinas, Coahuila

La estrategia es impulsada por la Secretaría de Salud de Coahuila, mediante la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Sabinas, en coordinación con la Sociedad Cooperativa de Ganaderos Organizados de Coahuila. Durante este viernes se efectuaron más de 100 procedimientos y para este sábado está programada una cantidad similar, con lo que se alcanzará la meta de 200 intervenciones.

SABINAS, COAH.- La protección animal comienza a tomar fuerza como un asunto de salud pública en la Región Carbonífera, donde autoridades estatales y productores ganaderos unieron esfuerzos para realizar una jornada de esterilización que contempla 200 cirugías para perros y gatos, en Sabinas , Coahuila.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, señaló que estas acciones buscan ir más allá de atender a mascotas de manera individual, pues forman parte de una estrategia para contener el crecimiento descontrolado de la población canina y felina.

El funcionario destacó que, con esta nueva jornada, las campañas de este tipo se acercan a las mil esterilizaciones realizadas, un avance que consideró relevante tanto para el bienestar animal como para la prevención de problemas que terminan afectando a las comunidades.

La reducción de animales en situación de abandono es uno de los principales objetivos. Una menor reproducción significa también menos perros y gatos expuestos a las calles, donde pueden presentarse accidentes, agresiones, falta de alimento y condiciones que favorecen la transmisión de enfermedades.

Jiménez Villarreal relacionó además estas acciones con la salud de las familias, al señalar que el control de la población animal puede contribuir a disminuir riesgos asociados con enfermedades transmitidas de animales a personas, entre ellas la rickettsia.

La estrategia no quedaría limitada a las cirugías. Para septiembre se prevé realizar un foro de participación ciudadana que reúna a autoridades, organizaciones civiles y habitantes, con el propósito de discutir alternativas frente al abandono y el bienestar de los animales.