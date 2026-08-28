Esterilizan a 200 perros y gatos en jornada de salud animal en Sabinas, Coahuila
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La campaña busca contener la reproducción descontrolada de animales y reducir el número en situación de abandono
SABINAS, COAH.- La protección animal comienza a tomar fuerza como un asunto de salud pública en la Región Carbonífera, donde autoridades estatales y productores ganaderos unieron esfuerzos para realizar una jornada de esterilización que contempla 200 cirugías para perros y gatos, en Sabinas, Coahuila.
La estrategia es impulsada por la Secretaría de Salud de Coahuila, mediante la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de Sabinas, en coordinación con la Sociedad Cooperativa de Ganaderos Organizados de Coahuila. Durante este viernes se efectuaron más de 100 procedimientos y para este sábado está programada una cantidad similar, con lo que se alcanzará la meta de 200 intervenciones.
El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Carlos Jiménez Villarreal, señaló que estas acciones buscan ir más allá de atender a mascotas de manera individual, pues forman parte de una estrategia para contener el crecimiento descontrolado de la población canina y felina.
El funcionario destacó que, con esta nueva jornada, las campañas de este tipo se acercan a las mil esterilizaciones realizadas, un avance que consideró relevante tanto para el bienestar animal como para la prevención de problemas que terminan afectando a las comunidades.
La reducción de animales en situación de abandono es uno de los principales objetivos. Una menor reproducción significa también menos perros y gatos expuestos a las calles, donde pueden presentarse accidentes, agresiones, falta de alimento y condiciones que favorecen la transmisión de enfermedades.
Jiménez Villarreal relacionó además estas acciones con la salud de las familias, al señalar que el control de la población animal puede contribuir a disminuir riesgos asociados con enfermedades transmitidas de animales a personas, entre ellas la rickettsia.
La estrategia no quedaría limitada a las cirugías. Para septiembre se prevé realizar un foro de participación ciudadana que reúna a autoridades, organizaciones civiles y habitantes, con el propósito de discutir alternativas frente al abandono y el bienestar de los animales.
La intención es construir una respuesta conjunta a una problemática que requiere acciones permanentes y participación social, además de campañas periódicas de esterilización.