Nueva reina de Sabinas 2026 se define en un desenlace inédito y se llama María Fernanda Rodríguez Guerra

SABINAS, COAH.- María Fernanda Rodríguez Guerra fue electa Reina de Sabinas 2026 luego de una final marcada por dos empates técnicos y un desenlace poco habitual: la corona tuvo que definirse mediante un sorteo contemplado previamente en el reglamento del certamen. La elección se realizó la noche del domingo 30 de agosto en la Plaza Principal, donde las seis candidatas participaron en una pasarela de gala y posteriormente enfrentaron la etapa de preguntas ante el jurado calificador. Tras contabilizar las evaluaciones, se registraron igualdades en dos de las posiciones de la corte.

El primer empate se presentó entre Anahí Alejandra Ruiz Wislar y Jimena Hidalgo Robledo, quienes disputaban las posiciones de marquesa y condesa. El segundo, y más relevante, ocurrió entre María Fernanda Rodríguez Guerra y María Lucía Ramos Montemayor por el título de reina. Las participantes y sus familias habían firmado previamente un reglamento que establecía el sorteo como mecanismo para resolver los empates en las puntuaciones del jurado. El procedimiento se realizó ante autoridades y ciudadanía y terminó favoreciendo a María Fernanda Rodríguez Guerra, quien recibió la corona de Sabinas 2026. La nueva corte quedó integrada por María Fernanda Rodríguez Guerra como reina; María Lucía Ramos Montemayor, princesa; Virginia Kamyla Vázquez Granados, duquesa; Anahí Alejandra Ruiz Wislar, marquesa; Jimena Hidalgo Robledo, condesa, y Larisa Guevara Ramos, vizcondesa.

Además de ocupar el segundo lugar, María Lucía Ramos Montemayor recibió el reconocimiento de Miss Fotogénica, mientras que María Fernanda Rodríguez Guerra fue distinguida como Miss Simpatía por sus compañeras. La coronación oficial de María Fernanda I y su corte real está programada para el 11 de septiembre en el Teatro del Pueblo, como parte del arranque de las Fiestas Grandes de Sabinas 2026.