Aumentan reportes por serpientes en Múzquiz y Palaú

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    Aumentan reportes por serpientes en Múzquiz y Palaú
    Bomberos y Protección Civil atienden reportes de serpientes en Melchor Múzquiz y Palaú. CORTESÍA

Los cuerpos de emergencia intervienen en la cabecera municipal para retirar a los animales y evitar que los vecinos intenten manipularlos

MÚZQUIZ, COAH.- El aumento de reportes por presencia de serpientes en el Pueblo Mágico de Múzquiz y en la Villa de Palaú ha movilizado a elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes realizan labores de captura y reubicación para prevenir incidentes en zonas habitadas.

Los llamados ciudadanos se han registrado en distintos sectores de ambas localidades. Ante cada aviso, los cuerpos de emergencia acuden para atender la situación y evitar que los vecinos intenten retirar a los reptiles por su cuenta.

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La intervención del personal capacitado busca reducir la exposición a posibles mordeduras durante el manejo de los animales. Por ello, las autoridades pidieron a la población conservar una distancia segura y solicitar apoyo cuando encuentre una serpiente.

El exhorto incluye no tocarla ni intentar atraparla, aun cuando se encuentre en un patio, terreno o espacio cercano a una vivienda. Las maniobras de captura y reubicación deben quedar a cargo de quienes cuentan con preparación para realizarlas.

Además de reportar los avistamientos, las autoridades recomendaron mantener limpios los espacios exteriores de las casas. Retirar basura y escombros, así como evitar la acumulación de objetos, permite reducir los sitios donde los reptiles pueden encontrar refugio.

Estas medidas fueron planteadas como parte de la prevención en los sectores donde se ha solicitado la presencia de los cuerpos de auxilio. La limpieza de patios y terrenos complementa el llamado a actuar con precaución ante cualquier encuentro.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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