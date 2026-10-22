Aumentan reportes por serpientes en Múzquiz y Palaú

Los llamados ciudadanos se han registrado en distintos sectores de ambas localidades. Ante cada aviso, los cuerpos de emergencia acuden para atender la situación y evitar que los vecinos intenten retirar a los reptiles por su cuenta.

MÚZQUIZ, COAH.- El aumento de reportes por presencia de serpientes en el Pueblo Mágico de Múzquiz y en la Villa de Palaú ha movilizado a elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes realizan labores de captura y reubicación para prevenir incidentes en zonas habitadas.

La intervención del personal capacitado busca reducir la exposición a posibles mordeduras durante el manejo de los animales. Por ello, las autoridades pidieron a la población conservar una distancia segura y solicitar apoyo cuando encuentre una serpiente.

El exhorto incluye no tocarla ni intentar atraparla, aun cuando se encuentre en un patio, terreno o espacio cercano a una vivienda. Las maniobras de captura y reubicación deben quedar a cargo de quienes cuentan con preparación para realizarlas.

Además de reportar los avistamientos, las autoridades recomendaron mantener limpios los espacios exteriores de las casas. Retirar basura y escombros, así como evitar la acumulación de objetos, permite reducir los sitios donde los reptiles pueden encontrar refugio.

Estas medidas fueron planteadas como parte de la prevención en los sectores donde se ha solicitado la presencia de los cuerpos de auxilio. La limpieza de patios y terrenos complementa el llamado a actuar con precaución ante cualquier encuentro.