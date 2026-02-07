Bloquean padres regreso de docente señalado de abuso en secundaria de Múzquiz

Sabinas
/ 7 febrero 2026
    Padres de familia se manifestaron por segunda ocasión frente a la Secundaria Lucio Blanco. FOTO: GOOGLE MAPS

El caso fue turnado a instancias superiores y permanece en análisis mientras se define la situación laboral del docente señalado

MÚZQUIZ, COAH.- Padres y madres de familia de la Escuela Secundaria General Lucio Blanco, ubicada en el municipio de Múzquiz, realizaron una segunda manifestación pública para expresar su rechazo a la posible reincorporación de un docente identificado como Jesús Raúl ¨N¨, quien años atrás fue señalado por presuntas conductas indebidas en agravio de alumnas del plantel y cuyo caso fue judicializado.

La protesta se llevó a cabo durante la mañana frente a las instalaciones del plantel, donde los inconformes reiteraron su oposición total a que el maestro vuelva a impartir clases. De acuerdo con lo expuesto por los manifestantes, la inconformidad se mantiene debido a los antecedentes del docente y a la falta de una resolución definitiva por parte de las autoridades educativas.

Tras esta segunda movilización, se informó que el caso fue canalizado a instancias superiores y actualmente se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Educación Pública, dependencia que será la encargada de determinar las acciones a seguir respecto a la situación laboral del maestro.

Como parte del proceso, se llevó a cabo una mesa de diálogo entre representantes educativos y padres de familia. Durante este encuentro, las inquietudes y exigencias de los manifestantes fueron escuchadas y asentadas en una minuta oficial, la cual fue remitida a la Secretaría de Educación para su valoración. Hasta el momento, los padres se mantienen a la espera de una respuesta formal.

De acuerdo con lo señalado por las madres de familia, esta es la segunda ocasión en que se manifiestan públicamente para evitar el ingreso del docente al plantel. Indicaron que su postura se basa en señalamientos previos sobre su conducta, los cuales, afirman, ya eran conocidos dentro de la comunidad escolar.

Actualmente, el maestro no ha ingresado a la institución debido a la oposición de los padres, quienes señalaron que no permitirán su presencia en las aulas mientras no exista una resolución clara. También manifestaron su rechazo a cualquier alternativa que implique contacto con el alumnado, incluyendo la modalidad de clases en línea.

La sociedad de padres de familia informó que se mantiene atenta al desarrollo del caso y advirtió que continuará con acciones de protesta en caso de que se intente reincorporar al docente sin una determinación oficial. Asimismo, expresaron su preocupación por lo que consideran una minimización del caso, pese a los antecedentes señalados.

Por ahora, la definición del futuro laboral del docente permanece en manos de la Secretaría de Educación, instancia que deberá emitir una resolución tras analizar la información enviada desde la supervisión escolar y la documentación generada durante las mesas de diálogo con los padres de familia.

(Con información de medios locales)

