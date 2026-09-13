Burrita decorada roba miradas en la Cabalgata de Sabinas

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    Burrita decorada roba miradas en la Cabalgata de Sabinas
    La burrita fue una de las estampas que llamó la atención durante la Gran Cabalgata de Sabinas 2026. CORTESÍA

Su peculiar presentación, con adornos y maquillaje, generó comentarios entre asistentes y usuarios de redes sociales durante el tradicional recorrido

SABINAS, COAH.- Entre miles de cabalgantes, caballos, música y vestimenta vaquera, una burrita decorada y maquillada consiguió convertirse en una de las figuras que más llamó la atención durante la Gran Cabalgata de Sabinas 2026.

El peculiar ejemplar formó parte del ambiente que rodeó el tradicional recorrido realizado este sábado 12 de septiembre, correspondiente a la edición 37 de una celebración considerada una de las principales expresiones de la identidad ganadera y vaquera de la Región Carbonífera.

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La presencia de la burrita destacó por su presentación poco convencional. El animal fue adornado para participar en el desfile y su apariencia generó comentarios entre familias y espectadores que acudieron a observar el paso de los contingentes por las calles de Sabinas.

Imágenes y publicaciones relacionadas con la cabalgata comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron distintos momentos del recorrido. Entre esas publicaciones destacó la presencia del pequeño equino, cuya apariencia provocó reacciones y comentarios entre quienes siguieron la celebración tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales.

Más allá de la anécdota, la escena refleja la diversidad de participantes que caracteriza a la Gran Cabalgata, donde además de los grandes contingentes de jinetes participan familias y ejemplares preparados especialmente para formar parte de una jornada que combina tradición rural, convivencia y espectáculo.

La organización oficial inició la cabalgata a las 9:00 horas desde el Rancho San José. Posteriormente, los contingentes recorrieron calles de Sabinas como parte de una celebración que, de acuerdo con información de sus organizadores, congrega a miles de cabalgantes y visitantes.

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El evento contó además con medidas de logística, seguridad y bienestar animal anunciadas previamente por autoridades y organizadores. Entre ellas se contemplaron puntos de hidratación para los caballos y acciones para facilitar el manejo de los contingentes ecuestres.

La imagen de la burrita se sumó así a las numerosas escenas que dejó la edición 2026 de la Gran Cabalgata de Sabinas, una tradición que cada año convierte al municipio en punto de encuentro para cabalgantes, familias y visitantes.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

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