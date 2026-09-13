Burrita decorada roba miradas en la Cabalgata de Sabinas

El peculiar ejemplar formó parte del ambiente que rodeó el tradicional recorrido realizado este sábado 12 de septiembre, correspondiente a la edición 37 de una celebración considerada una de las principales expresiones de la identidad ganadera y vaquera de la Región Carbonífera.

SABINAS, COAH.- Entre miles de cabalgantes, caballos, música y vestimenta vaquera, una burrita decorada y maquillada consiguió convertirse en una de las figuras que más llamó la atención durante la Gran Cabalgata de Sabinas 2026.

La presencia de la burrita destacó por su presentación poco convencional. El animal fue adornado para participar en el desfile y su apariencia generó comentarios entre familias y espectadores que acudieron a observar el paso de los contingentes por las calles de Sabinas.

Imágenes y publicaciones relacionadas con la cabalgata comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios compartieron distintos momentos del recorrido. Entre esas publicaciones destacó la presencia del pequeño equino, cuya apariencia provocó reacciones y comentarios entre quienes siguieron la celebración tanto de manera presencial como a través de plataformas digitales.

Más allá de la anécdota, la escena refleja la diversidad de participantes que caracteriza a la Gran Cabalgata, donde además de los grandes contingentes de jinetes participan familias y ejemplares preparados especialmente para formar parte de una jornada que combina tradición rural, convivencia y espectáculo.

La organización oficial inició la cabalgata a las 9:00 horas desde el Rancho San José. Posteriormente, los contingentes recorrieron calles de Sabinas como parte de una celebración que, de acuerdo con información de sus organizadores, congrega a miles de cabalgantes y visitantes.